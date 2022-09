Santiano feiern zehnjähriges Bestehen auch in Braunschweig

Gerade erst haben sie vor gespielt, da kündigt Veranstalter Undercover schon das nächste Santiano-Konzert in Braunschweig an. Am Donnerstag, 17. August 2023, eröffnen die Shanty-Rocker das lange Open-Air-Wochenende im Raffteichbad. In der Folge treten dann noch Fury in the Slaughterhouse (18.), Silbermond (19.) und Cro (20. August) auf.

Santiano feiern 2023 ihr zehnjähriges Bestehen. Das Album zur Sommer-Tour „Die Sehnsucht ist mein Steuermann – Das Beste aus 10 Jahren“ erscheint bereits am 7. Oktober. Karten für das Konzert auf der Volksbank-Brawo-Bühne gibt es ab sofort bei eventim.de und ab morgen auch bei der konzertkasse.de und anderen Vorverkaufsstellen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Fury rocken im August 2023 open air am Raffteich Braunschweig

73- Stefanie Kloß gratuliert Peter Maffay live in Braunschweig

So klingt das Comeback von Anne Clark in Braunschweig