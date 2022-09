Roland Kaiser: Quiz – Wie gut kennen Sie seine frivolen Texte?

Mehr als 40 Jahre nach seinem ersten Nummer-Eins-Album „Dich zu lieben“ hat Roland Kaiser es Mitte September 2022 erneut an die Spitze der Charts geschafft: Sein Album „Perspektiven“ mit 14 Liedern kletterte ganz nach oben. Außerdem ist der Schlagerstar bald wieder live zu sehen. Roland Kaiser tritt am Freitag, 4. November, in der ZAG-Arena Hannover auf. Am Sonntag, 12. Februar 2023, macht er auf seiner „großen Geburtstagstournee“ Station in der Volkswagen-Halle Braunschweig. Karten gibt es bei der Konzertkasse, in den Service-Centern von FUNKE Medien Niedersachsen und unter (0531) 16606. Außerdem an anderen Vorverkaufsstellen. Zuletzt trat Roland Kaiser in unserer Region vor Tausenden in Goslar auf und nahm dort außerdem den Paul-Lincke-Ring in Empfang.

Seit fast 50 Jahren veröffentlicht der heute 70-Jährige seine Songs. Manche von ihnen wie „Joana“, „Extreme“ oder „Warum hast du nicht nein gesagt“ kennt fast jeder, manche sind nur den eingefleischten Fans bekannt. Doch wie sieht es mit den Texten aus? Testen Sie gern Ihr Wissen bei zehn ausgewählten Songs. Sind Sie Roland-Kaiser-Songexperte? Viel Spaß!