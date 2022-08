Braunschweig. Die Rocklegende tritt Dienstag in der VW-Halle auf. Was Sie wissen müssen zu Tickets, Anfahrt und Setlist. Darum ist das Konzert für Maffay besonders.

Peter Maffay ist Vieles: Musiker, Produzent, Komponist, Botschafter, Gitarrist. Und seit 2022 auch Juror in der Jury von The Voice of Germany.

Kultur in Braunschweig Peter Maffay in Braunschweig: Das müssen Sie zum Konzert wissen

Fast zweieinhalb Jahre mussten Tausende Fans darauf warten, doch am Dienstag findet es endlich statt – das Konzert von Peter Maffay in der Volkswagen-Halle in Braunschweig. Gleich viermal seit März 2020 sorgten die Corona-Pandemie und erkrankte Musiker für eine Verlegung des Auftritts der deutschen Rocklegende. Nun hat die Wartezeit ein Ende: Am 30. August macht die „So weit“-Tour anlässlich des 50-jährigen Bühnenjubiläums von Maffay Station in der Löwenstadt. Und für den 72-Jährigen ist dieser Abend ein ganz besonderer: Denn am Dienstag hat der Juror der Castingshow „The Voice of Germany“ Geburtstag.

Hier gibt es noch Tickets für das Konzert von Peter Maffay in Braunschweig

Wenige Tage vor dem Konzert ist die Volkswagen-Halle schon recht gut ausgelastet. Es gibt aber noch wenige hundert Restkarten – vor allem im Oberrang – für die Show von Peter Maffay. Diese sind bei der Konzertkasse und den Geschäftsstellen von Funke Medien Niedersachsen, unter (0531) 16606 und bei den anderen bekannten Vorverkaufsstellen verfügbar. Bei der Konzertkasse gibt es noch Karten zwischen 68 und 101 Euro.

Peter Maffay im August 2022 bei der Generalprobe in Regensburg

Setlist und Mittelbühne – das passiert am Dienstag in der VW-Halle

Auf einer Mittelbühne und einem Laufsteg wird Peter Maffay mit seiner Band am Dienstag die Reise durch seine mehr als 50-jährige Bühnenkarriere unternehmen. Etwa 25 Lieder stehen auf der Setlist. Los geht es vermutlich mit mehreren Stücken aus seinem Album „Jetzt!“ Der Titelsong wird auch der Opener, es folgen „Morgen“, „Das ist gut“, „100.000 Stunden“ und „Größer als wir“. Aber auch seine großen Hits kommen sehr wahrscheinlich in der Show vor, wie Setlists von vergangenen Auftritten im August zeigen. „Eiszeit“ steht genauso auf dem Programm wie das Karat-Cover „Über sieben Brücken musst du gehen“, „Sonne in der Nacht“, „Du“ und „Freiheit, die ich meine“. Mit „Die Töne sind verklungen“ wird der Konzertabend voraussichtlich enden.

Einlass und Anreise: So kommen Sie mit Bus und Bahn zum Konzert von Peter Maffay in die VW-Halle

Verschiedene Züge wie ICEs und ICs der Deutschen Bahn, aber auch Privatbahnen wie Erixx, Enno und Flixtrain halten den ganzen Tag über am Braunschweiger Hauptbahnhof. Von dort fahren alle fünf bis zehn Minuten Busse zur Volkswagen-Halle. Zum Beispiel die Linien 429 oder 461. Die Fahrtzeiten liegen bei knapp zehn Minuten. Die Haltestelle lautet Holzhof. Auch aus dem übrigen Stadtgebiet steuern Buslinien wie die 419 die Haltestelle an. Wer lieber Straßenbahn fährt, nutzt die Linie 3 bis zum Europaplatz. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

VW, Walk4Help, Konzerte – diese Beziehungen hat Peter Maffay zur Region Braunschweig-Wolfsburg

Verschiedene Anker haben Peter Maffay in den vergangenen Jahren auch immer wieder in unsere Region geführt. Unter anderem ist der Sänger Markenbotschafter bei Volkswagen. In Wolfsburg durfte er mit Wincent Weiss Ende 2020 zum Beispiel öffentlichkeitswirksam den ID.4 testen. Zudem gab er 2019 gleich zweimal in Wolfsburg eine Autogrammstunde. In Braunschweig war der Musiker als Botschafter des Walks4Help aktiv.

2018 gab Maffay sein bisher letztes Konzert in Braunschweig – eine kraftvolle Akustik-Show, wie unser Reporter Florian Arnold damals schrieb. Zwei Jahre zuvor machte Maffays Tabaluga-Show Station in Braunschweig – und 8000 Fans kamen.