Ryan Gosling stellt Film "The Gray Man" in Berlin vor

Di, 19.07.2022, 00.53 Uhr

Ryan Gosling ist zurück im Kino, auf Netflix und auf dem roten Teppich: Gemeinsam mit Chris Evans und Ana de Armas stellt der Hollywood-Star den Thriller "The Gray Man" in Berlin vor. Trotz der Ähnlichkeiten unterscheidet Gosling seine Geheimagenten-Rolle von James Bond, wie er AFP erzählt. IMAGES AND SOUNDBITES

Video: Kultur, Kunst, Unterhaltung