Guns N’ Roses in Hannover: Das müssen Sie zum Mega-Konzert wissen

Drei Jahre gab es in Niedersachsen kein Stadionkonzert mehr. Guns N’ Roses beenden am Freitag, 15. Juli, die coronabedingte Flaute mit ihrem Auftritt im Stadion in Hannover, das seit dem 1. Juli Heinz-von-Heiden-Arena (vorher: HDI-Arena) heißt. Die Hardrocker aus den USA kommen fünf Jahre nach ihrem legendären Unwetterkonzert in der Landeshauptstadt vor 75.000 Zuschauer wieder zurück. Die Besucher erwartet ein knapp dreistündiges Konzert mit vielen Songs aus der mehr als 35-jährigen Bandgeschichte.

Wie der örtliche Veranstalter Hannover Concerts auf Nachfrage mitteilt, werden knapp 40.000 Zuschauer zu der Show im Stadion erwartet. Noch gibt es also ausreichend Tickets. Der regionale Konzertsommer, der zum Beispiel in Goslar schon tolle Konzerte von Roland Kaiser, Santiano und Sarah Connor zu bieten hatte, erlebt also einen weiteren Höhepunkt.

Das Programm der Show von Guns N’ Roses – das erwartet die Zuschauer

Gegen 16 Uhr startet am Freitagnachmittag der Einlass zu der Stadionshow. Um 16.45 Uhr steht die Hardrock-Band Dirty Honey aus Los Angeles auf der Bühne. Bluesgitarrist Gary Clark junior folgt als zweiter Support ab etwa 17.45 Uhr. Gegen 19.15 Uhr werden dann Guns N’ Roses erwartet. Fans der Band wissen jedoch, dass sich der Konzertbeginn auch schon einmal ein paar Minuten nach hinten verzögern kann.

Duff McKagan, Axl Rose und Slash (Dritter von links bis Dritter von rechts) sind die Gründungsmitglieder, die in der aktuellen Besetzung von Guns N’ Roses wieder zusammenspielen. Foto: Live Nation

Wenn die Band, die mit den drei Gründungsmitgliedern Axl Rose (Gesang, Klavier), Slash (Leadgitarre) und Duff McKagan (Bass) nach Hannover reist, dann auf der Bühne steht, gibt es jedoch einen breiten Querschnitt aus dem Schaffen seit Bandgründung im Jahr 1985.

Diese Songs könnten Guns N’ Roses in Hannover spielen

Bei dem Konzert im Olympiastadion in München am vergangenen Freitag standen 24 Lieder auf der Setlist, beim Auftritt im Mailänder San Siro am Sonntag sogar 26 Stücke. Die Songs, die bei beiden Konzerten – in teilweise variierter Reihenfolge – gespielt wurden waren „It’s So Easy“, „Mr. Brownstone“, „Chinese Democracy“, „Welcome to the Jungle“, „Double Talkin’ Jive“, „Live and Let Die“, „Slither“, „Estranged“, „Better“, „Rocket Queen“, „You Could Be Mine“, „I Wanna Be Your Dog“, „Absurd“, „Hard Skool“, „Civil War“, Slash Guitar Solo, „Sweet Child o’ Mine“, „November Rain“, „Wichita Lineman“, „Knockin’ on Heaven’s Door“, „Nightrain“. Und als Zugaben: „Patience“, „Don’t Cry“ und „Paradise City“. In Mailand kamen noch die Stücke „Walk all over you“ und „Reckless Life“ dazu.

Diese Tickets gibt es noch für das Konzert von Guns N’ Roses in Hannover

In fast allen Preiskategorien gibt es noch Karten bei der Konzertkasse und anderen bekannten Vorverkaufsstellen. Ausverkauft ist bislang bei der Konzertkasse nur der Front-of-Stage-Stehplatzbereich. Die Tickets gibt es hier ab 74,15 Euro. Diese Plätze befinden sich im Oberrang. Die teuersten Tickets für Sitzplätze im Unterrang kosten 148,90 Euro.

Vor fünf Jahren gaben Guns N’ Roses das letzte, fast schon legendäre Konzert in Hannover. Auf dem Messegelände gab es eine anderthalbstündige Gewitterunterbrechung, die dazu führte, dass Axl Rose (links), Slash und Co. bis weit nach ein Uhr auf der Bühne standen (Archiv) Foto: Rüdiger Knuth

Corona, Sicherheit, keine Barzahlung – Diese Regeln und Einlassbedingungen gelten für das Konzert von Guns N’ Roses in Hannover

Wie Hannover Concerts in einem Schreiben an die Fans mitteilt, findet das Konzert von Guns N’ Roses ohne Zutrittsbedingungen hinsichtlich Masken- und Abstandspflichten oder Zugangsbeschränkungen statt. Dennoch empfiehlt der örtliche Veranstalter das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln und das Tragen einer Maske.

Taschen und Rucksäcke, deren größte Seite größer ist als das Format Din-A4, dürfen nicht mit ins Stadion. Um Wartezeiten beim Einlass zu minimieren, wird gebeten, auf die Mitnahme von Taschen zu verzichten. Neben großen Taschen dürfen auch nicht Deos, Parfums, professionelle Kameras, Audio- und Videoaufnahmegeräte, Go-Pro-Kameras, Selfie-Sticks, Tablets, Laptops, Powerbanks, Essen und Getränke (außer ein Tetra-Pak beziehungsweise eine PET-Flasche mit maximal 0,5 Liter nichtalkoholischem Inhalt und ohne Deckel pro Person), Hocker, Messer, Schlagstöcke, Pfefferspray, Taschenlampen, Laserpointer, große Fahnen und Poster sowie Helme mit ins Stadion.

Essen und Getränke gibt es im Stadion. Allerdings ist dort keine Barzahlung möglich. Die Bezahlung erfolgt nur via Giro- und Kreditkarte oder mit dem Smartphone oder der Smartwatch.

So erfolgt die Anreise – mit dem PKW, dem ÖPNV und dem Fahrrad

Der Schützenplatz steht wegen des Abbaus des Schützenfestes nicht als Parkplatz zur Verfügung. Eine Parkfläche in Stadionnähe gibt es daher nicht. Wer trotzdem nicht auf sein Auto verzichten kann, nutzt die Park-and-Ride-Angebote. Dazu gibt es die Navi-App Nunav, mit der die Besucher direkt zu einem freien Parkplatz geleitet werden. Personen mit einem „Sonderparkausweis für Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung“ werden am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg durchgelassen. Von dort aus ist der Behindertenzugang gut zu erreichen.

Konzertbesucher können ab drei Stunden vor Konzerteinlass, also ab 13 Uhr, mit ihrem Ticket die öffentlichen Nahverkehrsmittel nutzen. Zum Stadion fahren die Straßenbahnlinien 3, 7 und 9 (Haltestelle Waterloo), die Straßenbahnlinien 3, 7 und 17 (Haltestelle Stadionbrücke) und die Buslinien 100/200 (Haltestelle Robert-Enke-Straße).

Wer mit dem Fahrrad anreisen möchte, findet auf der Grünfläche vor dem Stadionbad einen Fahrradparkplatz, den die Stadt Hannover einrichtet.

So wird das Wetter am Freitag zum Konzert von Guns N’ Roses

Die Wetterportale sind sich einig. Zum Konzert von Guns N’ Roses am Freitag in Hannover bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 16 Grad beim mutmaßlichen Konzertende gegen 23 Uhr und 21 Grad beim Einlassstart um 16 Uhr. Es weht ein leichter Wind, der Himmel ist bewölkt.

Sehr schön, perfektes Wetter für das @gunsnroses Konzert am Freitag in Hannover in Sicht. Nicht zu kalt und nicht zu warm und vor allem, anscheinend kein Regen :-) 🤘 pic.twitter.com/ZA3cWHiZOC — gnrmarcel ツ (@gnrmarcel) July 12, 2022