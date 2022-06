RTL: Karl-Theodor zu Guttenberg wird TV-Moderator

Die politische Karriere des einstigen Hoffnungsträgers ist seit mehr als zehn Jahren vorbei. Seine Popularität kannte kaum Grenzen, Medien kürten ihn zum „Mann des Jahres“ und zum „bestangezogenen Deutschen“ – bis er über eine Plagiatsaffäre stolperte. Nun hat Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg einen neuen Job: Der mittlerweile 50-Jährige wird TV-Moderator.

Guttenberg heuert bei RTL an. Wie der Fernsehkonzern am Montag überraschend bekannt gab, soll der zuletzt eher zurückgezogen lebende Spross eines alten fränkischen Adelsgeschlechts schon bald auf dem Bildschirm auftauchen.

Man arbeite gemeinsam an „High-End-Dokumentationen für das Streamingangebot RTL+“, hieß es. „Zu Guttenberg wird als Moderator und Interviewer durch zwei 90-minütige Docutainment-Sendungen führen. Diese kommen noch in diesem Jahr ins Programm.“ Details zum Inhalt verriet RTL in der Mitteilung nicht.

Lesen Sie auch: Lobbyismus: So warb Karl-Theodor zu Guttenberg für Wirecard

Zu Guttenberg kehrt ins Licht der Öffentlichkeit zurück

Der rhetorisch talentierte Guttenberg, dessen Markenzeichen damals die mithilfe von viel Gel zurückgekämmten Haare waren, war 2011 von der Spitze des ­Verteidigungsministeriums zurückgetreten, nachdem herausgekommen war, dass der CSU-Politiker seine Doktorarbeit zu großen Teilen von anderen Autoren abgeschrieben hatte.

„Der schmerzlichste Schritt meines Lebens“, wie er seinerzeit kommentierte. Guttenberg zog in die USA, wurde Lobbyist und Unternehmensberater. Nun kehrt er zurück ins Licht der Öffentlichkeit. (dpa/joe)

Auch interessant: Guttenberg wieder Doktor – Das sagt er zur neuen Promotion

Dieser Artikel erschien zuerst auf waz.de.