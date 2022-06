Faber spottet im Braunschweiger Westand über Wolfsburg

Braunschweig. Die Volkswagen-Stadt taucht in einem wenig schmeichelhaften Song des attraktiven Schweizers auf. Beim Konzert in Braunschweig wird er gefeiert.

Alle Künstler hat die Corona-Krise schwer getroffen. Aber sie haben die erzwungene Einsamkeit genutzt, haben sich in ihren Kellerstudios oder der Küche eingenistet und traurige, jedenfalls neue Songs geschrieben. Sagen viele.

Faber nicht. „Ich habe nicht viel Neues dabei. Ich war ein bisschen faul und hab’ einen Bauch bekommen“, erzählt er bei seinem Konzert am Mittwochabend im ausverkauften Westand. In seiner Not greife er auf einen lang nicht dargebotenen Song zurück.

Große Gesten, sonnenverbrannte Melancholie

Es ist eine italienische Nummer. Vielleicht eine von seinem Vater Pippo Pollina, einem legendären Cantautore aus der italienischen Schweiz.

Die meisten verstehen natürlich kaum ein Wort, wie auch bei den wenigen Songs in Schweizer Mundart, die Faber im Westand singt. Aber das ist nicht schlimm. Denn das Italienische ist die Sprache der Leidenschaft, der großen Geste, der sonnenverbrannten Melancholie und der Sehnsucht. All das bringt der 28-Jährige so lässig und prall rüber wie ein gut abgehangener Altmeister.

Fabers Kunst ist ferner, Erwartungen zu unterlaufen. Und auch ein bisschen böse zu sein. Er schreibt so Songs wie „Wenn du dann am Boden bist / weißt du wo du hingehörst“. Statt in Selbstmitleid zu baden, wie viele junge Barden, verspottet er die an sich und am Leben Leidenden.

700 Fans tanzen oder grooven im Stehen

Und das ganz schön dreckig: „Denn du weißt, wie’s dir gefällt / Wie du es dir machst, macht es dir niemand auf der ganzen Welt.“ Hui. Aber gerade wenn man meint, das ist jetzt wirklich gemein, kriegt er die Kurve. Seine Band fällt in druckvolles Stakkato, und Faber lässt seinen meist lässig sonor geführten Bariton mächtig anschwellen, während er wild die Akustikgitarre schlägt: „Manche meinen, das sei traurig /Du sagst zu Recht / Schau dich doch mal um / Zeig mir einen, dem es besser geht als mir.“

Jetzt fällt die Kapelle wieder in einen gut tanzbaren Latino-Balkan-Beat, Faber schmettert den eingängigen Refrain, der Saal brodelt. 700 Fans tanzen oder grooven im Stehen, vor allem im letzten Drittel des zweieinhalbstündigen Konzerts.

„Baby, schau mich und zieh dein Top aus“

Das Bezwingende an Faber und Band ist das Ungewöhnliche. Das beginnt bei der Besetzung: Keyboard/E-Piano, E-Gitarre/Percussion, Bass/Cello, Schlagzeug/Posaune. Der Schlagzeuger spielt nicht selten gleichzeitig Posaune! Und hält mit der Bass-Drum den Beat. Oder bricht ihn plötzlich ab. Um eine Nummer unvermittelt ins Melancholisch-Verhangene kippen zu lassen. Oder Platz für eine besonders markante Songzeile – oder einen Schrei des Sängers zu machen:

„EEYYY! Ich schau’ dich an und du siehst top aus / Baby, schau mich und zieh dein Top aus / Mach’s wie mit `nem Lollipop / Dann kauf’ ich dir was Schönes bei Topshop“. Frech. Aber Faber, dieser gelockte, circensische Dionysos, hat die Lizenz, es zu bringen.

Schlimmer, als es klingt

Einen neuen Song hat er dann doch dabei: „Lebe jeden Tag, als wärst du das Letzte“. Köstliche Umdeutung der Plattitüde. Weiter geht‘s: „Schlag mir die gebleichten Zähne aus der optimierten Fresse / Und freu dich über meine Tränen“. Klingt schlimmer, als es ist. Oder besser: Ist schlimmer, als es klingt. Weil Faber singt das so schön melodisch, es groovt und swingt in harmonischen Moll-Akkorden.

Die Show hat eine gute Dramaturgie. Geht spannend leise los, steigert sich mit ein paar Hits, schwenkt auf pure Solo-Akustikgitarren-Nummern über, bei denen der Text besonders gut herauskommt, etwa sein Rechte-Wutbürger-Verachtungs-Song „Das Boot ist voll“.

Wolfsburg kommt nicht gut weg

Da ist auch von Wolfsburg die Rede: „Früher war auch nicht alles schlechter, sieht man an der Autobahn / Ihr wärt auch traurig, gäb es keinen Volkswagen / Wolfsburg, Genie-Streich“, geht der los. Die Wolfsburger im Publikum scheint‘s nicht zu stören. Denn jetzt lässt Faber noch ein paar Hits mit Volldampf von der Leine.

Starker Typ, starkes Konzert.