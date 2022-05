Feuerwerk auf dem Wolfsburger Schützenfest: Das ist geplant

Das Schützen- und Volksfest im Allerpark geht am Wochenende in sein großes Finale. Und dazu gehört auch 2022 wieder das Höhenfeuerwerk am Samstagabend.

Wenn der Himmel über dem Festplatz so richtig dunkel ist, wird Marc Semmer die Show mit drei lauten Böllerschüssen eröffnen. „Das Feuerwerk wird zirka 15 Minuten dauern“, kündigt der staatlich geprüfte Großfeuerwerker aus der Nähe von Bremen an. Er ist seit 25 Jahren im Geschäft, organisiert deutschlandweit Feuerwerke – aber so gute Bedingungen wie in Wolfsburg hat er nicht überall.

Im Allerpark haben Semmer und seine Mitarbeiter ausreichend Platz, um große Goldweiden über Wolfsburg herabregnen zu lassen. Und sie bringen so genannte italienische Mehrschlagbomben mit, die sich in 180 Metern Höhe mehrfach zerlegen und vier aufeinanderfolgende Bilder in die Nacht zaubern. Auf dem deutschen Markt seien diese gar nicht erhältlich, erzählt Semmer. Der Pyrotechniker lässt sie von Partnern in Spanien oder Portugal anfertigen. Der Aufbau für das Schützenfest dauert sechs bis sieben Stunden.

Marc Semmer plant fürs Schützenfest Feuerwerk mit „gigantischem“ Finale

Der staatlich geprüfte Großfeuerwerker Marc Semmer aus Langwedel hat einen eigenen Bunker voller Feuerwerkskörper. Foto: Marc Semmer / Privat

Insgesamt werden am Samstagabend innerhalb einer Viertelstunde mehr als 400 Feuerwerkskörper gezündet. Semmer nutzt dazu eine digitale Anlage, die Zündung funktioniert elektrisch. Auch bei Regen: Die Abschussgeräte stecken in Folie. „Das ist kein Problem“, sagt der 49-Jährige.

Die Effekte tragen oft Blumennamen wie „Chrysanthemen“ oder „Dahlien“. Die Choreographie steigert sich von langsamen zu immer schneller aufeinander folgenden Bildern. „Bis zum gigantischen Finale, wo alles in Gold erstrahlen wird“, verrät der Pyrotechniker.

Höhenfeuerwerk beginnt etwa um 22 Uhr

Das Feuerwerkbeginnt am Samstag, 28. Mai, um etwa 22 Uhr, oft wird es etwas später. Vorher will die Wolfsburger Cover-Band Stürmer Deluxeim Festzelt ab 20 Uhr alle Songs abfeuern, die sie im Repertoire hat.

Bereits um 16 Uhr proklamiert die Schützengesellschaft auf der Freitreppe von Schloss Wolfsburg ihre Schützenkönige und Schützenköniginnen. Gegen 18.30 Uhr zieht die Gesellschaft über den Festplatz zum Zelt, wo gegen 19 Uhr die Krönung der Majestäten stattfindet.

Am Sonntag drehen sich die Karussells auf dem Schützenplatz zum letzten Mal für dieses Jahr: Der Rummel ist dann noch einmal von 14 bis 22 Uhr geöffnet.

