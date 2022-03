Kraftklub kommt erstmals in die Volkswagen-Halle Braunschweig

Nach vielen Konzertabsagen und Verlegungen in den vergangenen zwei Jahren kündigt die Agentur Undercover für den Herbst ein frisches Großkonzert in der Volkswagen-Halle an. Die Kultband Kraftklub um Frontmann Felix Brummer kommt am 15. November erstmals nach Braunschweig.

Laut Veranstalter haben die energetischen, wortgewandten Chemnitzer dann auch ein neues Album im Gepäck. Ihre ersten drei Platten „Mit K“, „In Schwarz“ und „Keine Nacht Für Niemand“ schafften es allesamt auf Platz eins der deutschen Charts. Nach der Tour zu „Keine Nacht für Niemand“ wurde es allerdings stiller um die Band. 2019 brachte ihr Frontmann unter seinem bürgerlichen Nachnamen Kummer das Soloalbum „Kiox“ heraus.

Rückkehr mit neuen Songs

Nun starten Kraftklub offenbar mit frischen Kräften und neuen Songs wieder durch. Karten für das Konzert in Braunschweig gibt es ab 1. April zunächst nur unter krasserstoff.com, ab Mitte April dann auch bei anderen Vorverkaufsstellen wie der Konzertkasse.de.