Etwa 1500 Braunschweiger fordern Frieden für die Ukraine

Strahlend blauer Himmel, die Sonne spiegelt sich in den Fenstern des Rathauses – es hätte ein wunderschöner, unbeschwerter Frühlingstag sein können. Doch aus den Lautsprechern auf dem Platz der Deutschen Einheit dröhnt „Masters of War“ von Bob Dylan. Nur 1.500 Kilometer entfernt sterben in diesem Augenblick Menschen – in einem Angriffskrieg mitten in Europa.

Das Entsetzen und die Fassungslosigkeit über den Angriff von Putins Truppen auf die Ukraine wird in allen Reden deutlich, die am Samstag auf der Kundgebung unter dem Motto „Die Waffen nieder, stoppt den Krieg“ gehalten werden. Viele hundert Teilnehmer – Verdi sprach am Samstagabend von etwa 1500 Menschen – sind gekommen, um ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu demonstrieren. Sie füllen den gesamten Platz. Blau-gelbe Fahnen und regenbogenbunte mit dem Slogan „Pace“ sind überall zu sehen. „Stop den Krieg“ ist auf einem Pappschild zu lesen, darunter eine Friedenstaube.

Schweigeminute auf dem Platz der Deutschen Einheit

Die Gewerkschaft Verdi hatte zu Mahnwache und Kundgebung gerufen, etliche Vereine, Organisationen und Verbände wie die IG Metall, die Awo, die SPD und die Falken beteiligen sich mit Redebeiträgen. Gefordert wird der sofortige Stopp aller kriegerischen Handlung und der Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine.

„Was wir heute hier veranstalten, wird Putin und die Russische Föderation nicht beeindrucken“, räumt Sebastian Wertmüller von Verdi zum Auftakt ein: „Dennoch wollen wir unser Entsetzen und Erschrecken darüber deutlich machen, was wir in der Ukraine erleben.“ Es folgt eine Schweigeminute.

Besonders betroffen macht die Rede von Igor Piroschik, dem Vorsitzenden des Vereins Freie Ukraine Braunschweig: „Es ist schwer, über die Gefühle zu sprechen, die uns Ukrainer gerade bewegen. Was mich fertig macht, ist diese absolute Ohnmacht, das Wissen, dass man so wenig daran ändern kann. Was mich fertig macht, ist dieser unerträgliche Zynismus, der aus den Worten Putins und Lawrow spricht, wenn sie die frei gewählte Regierung mit einem jüdischen Präsidenten an der Spitze, der einen Teil seiner Familie im Holocaust verloren hat, als Nazi-Regierung diffamieren und ein Völkermord an russischsprachigen Menschen im Donbass behaupten wird.“

„Es wird Zeit, dass man diesen Mann stoppt“

Manchmal frage er sich, so Piroschik weiter, warum er sich über diese Worte so aufrege: „Dieser Mann ist krank, paranoid.“ Doch dieser Mann herrsche über ein gewaltiges Waffenarsenal, er manipuliere seit Jahrzehnten mit gleichgeschalteten Medien die Gehirne seiner Landsleute und habe „die letzen Reste bürgerlicher Opposition in die sibirischen Straflager verbannt“. Piroschiks fürchtet: „Mit der Kontrolle über die Ukraine dürfte der imperialistische Machthunger noch nicht gesättigt sein.“ Er kommt zu dem Schluss: „Es wird Zeit, dass man diesen Mann stoppt.“

Rifat Fersahoglu-Weber, Vorsitzender des Vorstandes der Awo, bezeichnet Putins Krieg als „Angriff auf das moderne Europa“. Ein Angriff auf Demokratie und Menschenrechte. Er mahnt: „Das Schicksal der Ukraine entscheidet sich in diesen Tagen – aber auch das Schicksal Europas.“

Bei einer spontanen Spendensammlung für medizinische Hilfe und zur Unterstützung der Flüchtlinge aus der Ukraine kamen mehr als 9.000 Euro zusammen, wie Wertmüller am später mitteilte.

Auch die CDU der Region hatte auf dem Europaplatz zum Spenden aufgerufen. „Wir bitten alle in unserer Region, sich solidarisch zu zeigen. Jetzt kommt es sehr darauf an, dass wir als Europäer zusammenstehen und mithelfen das Leid der Ukrainer zu lindern“, sagte der Landesvorsitzende Frank Oesterhelweg.

„Krieg löst keine Probleme; er schafft nur neue“

Schon zwei Stunden vor Beginn der großen Demo vor dem Rathaus hatten Friedenszentrum und Friedensbündnis Braunschweig zu einer Mahnwache auf dem Kohlmarkt aufgerufen. „Es gibt keine Rechtfertigung für diesen Krieg“, befand Ute Lampe vom Friedensbündnis in ihrer Ansprache. Elke Almut Dieter vom Friedenszentrum sagte: „Krieg löst keine Probleme; er schafft nur neue.“ Sie forderte: „Zurück an den Verhandlungstisch!“ Zustimmender Beifall – und Matthias Wesche spielte auf seiner Gitarre das Lied „Der Deserteur“ von Dieter Süverkrüp, in dem es heißt: „Schießt nicht auf eure Brüder in dieser Erde Haus“.

