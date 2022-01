Neuwahlen in Portugal: Sozialist Costa vor erneuter Minderheitsregierung

Fr, 28.01.2022, 07.17 Uhr

Portugal steuert erneut auf eine Minderheitsregierung zu. Der sozialistische Regierungschef António Costa hatte im Herbst keine Mehrheit im Parlament für seinen Haushalt bekommen, weshalb die Portugiesen am Sonntag zu Neuwahlen an die Urnen gerufen sind. AND SOUNDBITES