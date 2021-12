Mit 2300 Besuchern ausverkauft war das letzte Neujahrskonzert 2020 in der Stadthalle Braunschweig. Mit Verweis auf die bis zum 2. Januar geltende pandemiebedingte „Weihnachtsruhe“ in Niedersachsen wurde das nun in der VW-Halle geplante Neujahrskonzert 2022 jetzt abgesagt.