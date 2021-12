Brunsviga in Braunschweig zwischen Dosenwerfen und Soziokultur

Nach der Brunsviga-Musik-Revue kommt nun ein nächster Baustein der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen des Kultur- und Kommunikationszentrums, die noch bis in den nächsten Herbst dauern sollen: Die Ausstellung „Gestern Heute Morgen“ ist derzeit im weiß getünchten Treppenhaus der Brunsviga zu sehen – mindestens noch bis 31. Januar, zu den üblichen Öffnungszeiten des Hauses in der Karlstraße.

Kunststudentin Laura Lohmann aus Hannover, die die meisten der Werke Anfang des Jahres geschaffen hat, besuchte jetzt noch einmal zusammen mit ihrer Professorin aus der Hochschule Hannover, Ute Heuer, die Brunsviga. Lohmanns Auftrag war, sich künstlerisch mit dem Gebäude auseinanderzusetzen, dessen Geschichte 1895 als Konservenfabrik begann und mittlerweile seit 1981 als Ort der Kultur fortgeführt wird.

Ausstellung: Jung-Künstlerin thematisiert Geschichte der Brunsviga

„Es gab keinerlei Vorgaben seitens der Brunsviga“, berichtet die Künstlerin. Sie hat sich mit Linolschnitten ausprobiert, sieht sich aktuell „ausgesprochen malerei-fixiert“ und hat sich bei einigen Gemälden an Fotos orientiert, dabei auch mit Spiegelfolie gearbeitet, um besondere Effekte zu erzielen.

Die meisten Exponate sind eher abstrakt als gegenständlich. So hat der Besucher Raum, die Bilder mit eigenen Erinnerungen – etwa dem wilden Beginn als Kulturhaus, die Aufs und Abs während der Jahrzehnte, manche Party, manches Theaterstück oder manchen Kabarettauftritt – zu verbinden, beschreibt die 21-Jährige. Und sich anlässlich des Ausstellungstitels Fragen zu stellen: Was war, was ist, und auch: Wie wird das Morgen, was kann und soll die Zukunft für das soziokulturelle Zentrum bringen?

Braunschweig: Künstlerin Lohmann hat für Werke auch in Brunsviga übernachtet

Laura Lohmann hat anlässlich eines Praktikums während des Studiums der experimentellen Gestaltung in den frühen Monaten des Jahres die Ruhe im Haus beim Lockdowns genutzt. Sie hat sich dabei mit der historischen Funktion der Brunsviga auseinandergesetzt, als innerhalb der Mauern Dosen hergestellt wurden, ebenso mit der heutigen, schon wieder vier Jahrzehnte dauernden Nutzung als soziokulturellem Treffpunkt – und beides künstlerisch verbunden.

Nicht zuletzt in langen produktiven Nächten hat Lohmann sich eingefühlt in das alte Backsteingebäude mit seinen auffälligen Sprossenfenstern. „Ich habe zeitweise sogar im Haus geschlafen“, erinnert sie sich lachend, quasi als Nachtwächter mit Pinsel. Die kleinteiligen Fenster spielen übrigens auch immer wieder eine Rolle in ihren rund 20 Werken. Ergänzt werden diese durch einige Collagen von Abdelhak Yahiaoui, Brunsviga-Auszubildender zum Veranstaltungskaufmann.

Kinder beim Dosenwerfen: So fing es in der Brunsviga an

Gefördert wurde die Ausstellung von der Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz. Es ist keine Schau nach chronologischen Gesichtspunkten, mehr ein künstlerischer Spiegel von Eindrücken und Gefühlen, inhaltlich fundiert und auch inspiriert durch Archivarbeit mit Fotos und Zeitungsausschnitten.

So verbindet eine Collage einfach und spielerisch, aber dennoch pfiffig, die unterschiedlichen Funktionen des Hauses im Laufe der Jahrzehnte und mittlerweile auch Jahrhunderte seit 1895: Eine Gruppe Kinder, vermutlich aus der Betreuung im Kinderhaus, wird beim Dosenwerfen im alten Gemäuer gezeigt. Ein vermeintlich simpler Fingerzeig, am dem die Künstlerin vermutlich nicht herumkam.

„Leichtigkeit und Fröhlichkeit“: Professorin lobt Brunsviga-Ausstellung

„Im Studium“, beschreibt Professorin Heuer von der auf dem Expo-Gelände angesiedelten Hochschule, „bilden wir Künstler dafür aus, sich in gesellschaftlichen Prozesse zu integrieren“, sie könnten dann eine Funktion übernehmen als Schnittstelle zwischen gesellschaftlichen Themen und Kunst. Ute Heuer lehrt in Hannover, stammt aber aus Braunschweig, hat hier an der HBK studiert und als junge Frau „bei Stepptanz-Workshops“ erste Kontakte mit der Brunsviga geknüpft.

Die Kunstprofessorin kam nun in die Brunsviga, um die Werke ihrer Studentin zu sehen. „Ich bin beeindruckt von der Leichtigkeit und Fröhlichkeit vieler Bilder“, lobt sie, und auch davon, dass es Laura Lohmann gelungen sei, durch unterschiedliche Techniken ungewöhnliche Perspektiven aufzuzeigen und damit Denkanstöße zu vermitteln. Denn: „Letztlich entscheiden ja die Menschen, was Soziokultur ist“, ergänzt die Professorin.