Rechtsextremer Zemmour will Frankreichs Präsident werden

Di, 30.11.2021, 12.54 Uhr

Der Rechtsextreme Eric Zemmour will bei der Präsidentenwahl in Frankreich im kommenden Jahr antreten. Umfragen zufolge könnte er es durchaus in die Stichwahl gegen Amtsinhaber Emmanuel Macron schaffen. Zemmour wurde mehrmals wegen Volksverhetzung verurteilt.