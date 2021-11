Meghan ist "stolz" auf ihren Harry

Do, 11.11.2021, 12.30 Uhr

Der britische Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan haben in New York an der Gala "Salute to Freedom" teilgenommen, bei der Kriegsverteranen ausgezeichnet wurden. Auch wenn Prinz Harry keine Uniform tragen darf, weil ihm alle Ehrentitel entzogen wurden, ist Meghan immer "stolz" auf ihren Gatten.