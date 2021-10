"Hart aber fair": Sendung fällt Montag aus - Wann läuft der Talk zum nächsten Mal?

Frank Plasberg begrüßt jeden Montag verschiedene Gäste in seinem Studio

Der Moderator behandelt in der ARD-Talkshow stets aktuelle politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen

Nun gibt es eine kurze Pause für "Hart aber fair": Die Sendung fällt zweimal aus

Bei "Hart aber fair" sind regelmäßig Politiker, Journalistinnen, Betroffene und Expertinnen zu verschiedenen Themen zu Gast. Moderator Frank Plasberg spricht mit ihnen in der ARD-Talkrunde über aktuelle Ereignisse. Für Hintergründe und Fakten sorgen kurze Einspieler.

Kritik der letzten Ausgabe: "Hart aber fair" - Diese Folgen drohen bei Schulschließungen

Außerdem können sich die Zuschauer bei "Hart aber fair" mit ihren Meinungen, Fragen, Ängsten und Sorgen in die Sendung schalten. Die Gäste aus Politik, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft werden anschließend mit den Meinungen der Zuschauer konfrontiert.

Lesen Sie auch: "Hart aber fair" und Co. – Was verdienen Talkshow-Gäste?

Frank Plasberg lädt in der Regel montags zu "Hart aber fair." Wer am jeweiligen Tag zu Gast in der Sendung ist, veröffentlicht der WDR bereits vorab. Die Sendung wird live gesendet und dauert 75 Minuten.

Wann läuft das nächste Mal "Hart aber fair"?

Am 18.10.2021 und am 25.10.2021 fällt "Hart aber fair" aus. Ein Wiedersehen mit Plasberg und seiner Talkrunde gibt es erst am 1.11.2021. Wer in der Sendung zu Gast sein wird, ist noch nicht bekannt.

Frank Plasberg lädt in der Regel montags zu "Hart aber fair." Foto: WDR/Stephan Pick

Die Talkshow von Moderator Frank Plasberg gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten im deutschen Fernsehen. Vor dem Wechsel ins Hauptprogramm der ARD lief die Sendung sieben Jahre lang im WDR Fernsehen.

"Hart aber fair": Das waren die vergangenen Sendungen