Braunschweig. Das Auftaktkonzert zu „Drei Tage Neue Musik“ in der Braunschweiger Dornse erkundet das Spannungsfeld von Stille und Klang.

Die Zuhörer lauschen in der Dornse des Braunschweiger Altstadtrathauses – und hören Stille.

Zeitgenössische Musik Der Klang der Stille in Braunschweig

Ein Konzert in der Dornse des Braunschweiger Altstadt-Rathauses. Etwa 50 Zuhörer. Im Halbkreis gruppiert. Der Pianist tritt zum Flügel, setzt sich, blickt aufmerksam aufs leere Notenblatt und – Stille. Drei Sätze lang. Alle mit „Tacet“ (Schweigen) überschrieben. Einige Zuhörer blicken irritiert. Von draußen dringt schwacher Verkehrslärm herein. Die Heizung rauscht.

Plötzlich erhebt sich der Pianist. Verbeugt sich. Man klatscht höflich. Das erste Stück beim Auftakt der dreitägigen Konzertreihe „Drei Tage Neue Musik“ ist nach genau vier Minuten und dreiunddreißig Sekunden zu Ende: „4’33’“ von John Cage (1912-1992). Aufklärung gibt das Konzertmotto: „Stille hören. Musik als ,klingende Luft’“. Das Programmheft informiert. Die Tiefe der Stille soll in allen Facetten erlebbar werden und zudem den Musik-Raum als ästhetischen, kontemplativen, aber auch politischen Ort erschließen. Ob das mir, dem Novizen der Neuen Musik, gelingt?

John Cage hat Stille in den Rang eines Kunstwerks erhoben

Der traditionelle Konzertbesucher weiß um die Bedeutung der Stille. Schrecklich ist, wenn unmittelbar nach dem Ende einer berührenden Musik prasselnder Beifall einsetzt. Stille ist hier Teil der Musik, ja, Musik selbst. Cage wusste das und hat die Stille in den Rang eines Kunstwerks erhoben. Die Solisten sind die Zuhörer. Denn nach der anfangs quälenden Lautlosigkeit tut sich etwas in den Köpfen. Die Irritation weicht. Das Denken beginnt. Die Auseinandersetzung mit Cages Konzept. Sie ist unvermeidlich, ergebnisoffen. Wer sich sperrt, scheitert. Wie bei den nachfolgenden Programmpunkten.

Die Musiker sitzen im Publikum verstreut. Vom Monitor erklingt eine Stimme. Ein Mann artikuliert Unverständliches. Instrumente treten hinzu. Schweben. Überlagern sich. Brechen ab. Vom Piano verlorene Laute. Alles fließt ineinander, auseinander. Der Hörer sucht nach Strukturen, denn sein Organismus ist taktgebunden. Der Herzschlag entspricht dem Metrum der Musik. Das Blut pulsiert. Alles ist voraussehbar. Wie in der konventionellen Musik. Der Takt ist der Treiber. Hier fehlen jegliche Leitplanken. Mitgebrachte Erfahrungen sind wertlos. Irritation oder Resignation? Ich bleibe konzentriert.

„Almanach der Stille“ – Uraufführung von Vlady Bystrov

Das letzte Stück vor der Pause heißt „Die Vertreibung der Stille“ für Akkordeon solo. Und da hat meine Suche Erfolg. Akkorde und einzelne Töne im beständigen Dialog. Ein Plan ist erkennbar. Starke Kontraste in der Dynamik. Auch hier ein beständiges Drehen und Kreiseln.

Nach der Pause kündigt Ensemblechef Vlady Bystrov Uraufführungen seiner Musiker an, darunter „Almanach der Stille“. Ich habe mich eingehört. Aha, eine Steppenszene. Wieder das eigentümliche Schweben. Ein Mosaik von instrumentalen und vokalen Impressionen, verknüpft mit asiatischer Folklore. Der Beifall brandet auf.

Ich schaue in mein Programm. Ich habe falsch gelesen. Wir haben kein „asiatisches“, sondern ein „akustisches“ Ritual für Subharmonica, Kammerensemble und Publikum gehört. Ich habe mich von meiner Phantasie tragen lassen. Sie hat mich in unbekannte Regionen entführt. Das ist es, was die Neue Musik den Zuhörern anbietet. Manchmal ein glückhaftes Erlebnis.