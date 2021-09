Symbolarchitektur nach 9/11: Das One World Trade Center

Mo, 06.09.2021, 19.16 Uhr

Das One World Trade Center in New York steht an der Stelle des früheren World Trade Center, das bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 einstürzte. Architekt Ken Lewis hat das Hochhaus mitentworfen. REFILE OF IMAGES AND SOUNDBITES