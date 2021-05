Bleibt dem weißen Arztkittel treu: Schauspielerin Ellen Pompeo soll auch in der 18. Staffel "Grey's Anatomy" wieder mit dabei sein.

"Grey's Anatomy" geht weiter - Sender kündigt 18. Staffel an

Die Krankenhaus-Serie "Grey's Anatomy" bekommt eine 18. Staffel. "#GreysAnatomy kommt für Staffel 18 zurück!", schrieb der Sender ABC auf der "Grey's Anatomy"-Twitterseite.

Die Produktionsgesellschaft shondaland und die Produzentin Krista Vernoff teilten auf Twitter einen Bericht des US-Branchenportals "Deadline.com", in dem die Fortsetzung der Serie angekündigt wird.

Laut "Deadline.com" sind die Darsteller Ellen Pompeo, Chandra Wilson und James Pickens Jr. auch in der neuen Staffel mit dabei. Auch die Ableger-Serie "Seattle Firefighters" (im US-Original "Station 19") soll eine fünfte Staffel bekommen. "Wir sind so dankbar für die Möglichkeit, weitere Geschichten zu erzählen", wird Vernoff in einer ABC-Mitteilung zitiert.

"Grey's Anatomy" läuft schon seit 2005 und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Seit vergangenem November wurde in den USA die 17. Staffel ausgestrahlt, die Handlung spielt während der Corona-Pandemie. In Deutschland ist die Staffel derzeit auf ProSieben zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:210511-99-551149/2