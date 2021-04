Anthony Hopkins bedankt sich für Überraschungs-Oscar

Anthony Hopkins 2011 bei der Premiere seines Films "The Rite" in Mexiko-Stadt.

Anthony Hopkins fehlte bei der Oscar-Gala, als der britische Star am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles zum besten Hauptdarsteller in dem Drama "The Father" gekürt wurde.

Doch am Montag bedankte sich der 83-Jährige mit einer Grußbotschaft auf Instagram: "Guten Morgen. Ich bin hier, in meiner Heimat Wales. Mit 83 Jahren habe ich diesen Preis nicht erwartet, wirklich nicht", sagte Hopkins in der Videoansprache.

Er sei der Filmakademie "sehr dankbar". Zugleich zollte er seinem posthum für einen Oscar nominierten Kollegen Chadwick Boseman Tribut. Er sei zu früh gegangen, sagte Hopkins. Boseman war 2020 mit 43 Jahren an Krebs gestorben. Ihm waren gute Chancen eingeräumt worden, den Hauptdarsteller-Oscar für "Ma Rainey's Black Bottom" zu gewinnen.

Hopkins, der in "The Father" einen dementen, starrköpfigen Vater spielt, hat damit einen Oscar-Rekord aufgestellt. Er hat nun den Titel als ältester Schauspieler inne, der je einen Oscar gewann. Er übertrifft altersmäßig den Kanadier Christopher Plummer, der 2012 mit 82 Jahren den Oscar für die beste Nebenrolle in dem Drama "Beginners" holte.

