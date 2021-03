Meghan erhebt schwere Vorwürfe gegen den Buckingham-Palast

Der britische Prinz Harry fühlt sich angesichts des Umgang der Boulevardpresse mit ihm und seiner Frau Meghan an das Schicksal seiner verstorbenen Mutter Diana erinnert. Ein Interview des Prinzen mit US-Talkqueen Oprah Winfrey wird nicht nur am britischen Hof mit Spannung erwartet. de Meghan Markle et du prince Harry (source AFPTV)

Ruhe vor dem Sturm? Wird es hinsichtlich Prinz Harry und Herzogin Meghans Interview mit Talkmasterin Oprah Winfrey eher nicht geben. Das mit Spannung erwartete Gespräch der zurückgetretenen Royals wird am Sonntag, 7. März (Ortszeit) im US-amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wird - und die jüngste Vorschau, die der Sender CBS zur Promotion veröffentlicht hat, schlägt wieder hohe Wellen.

Herzogin Meghan: Schwere Vorwürfe gegen das Königshaus

CBS hat eine neue Interview-Szene veröffentlicht, in der Herzogin Meghan den britischen Royals vorwirft, Falschaussagen über sie bewusst unkommentiert zu lassen oder sogar zu verstärken.

"Ich verstehe nicht, wie sie nach all dieser Zeit erwarten können, dass wir noch immer still bleiben, wenn die Firma eine aktive Rolle dabei spielt, Unwahrheiten über uns aufrecht zu erhalten", lautet die Aussage der 39-Jährigen. Die "Firma", so nennen die Royals selbst das Königshaus - Berichten zufolge ein Begriff, den Queen Elizabeth II. höchstpersönlich geprägt hat.

Für Oprah Winfrey ein gefundenes Fressen, ist die Moderationslegende ohnehin dafür bekannt, hochkarätigen Gästen auf den Zahn zu fühlen. "Ich möchte den Zuschauern klarmachen, dass es kein Thema gibt, das off limits ist", kündigt die 67-Jährige im Teaser an, bevor sie mit einer pikanten Frage fortsetzt: "Warst du schweigsam - oder wurdest du zum Schweigen gebracht?", fragt sie Meghan im Einzelgespräch. Was Prinz Harrys Frau letztendlich entgegnet, wird in dem Vorschau-Clip natürlich noch nicht enthüllt.

Neue Vorschau: Herzogin Meghan und Prinz Harry bei Oprah

In dem Video scheint es allerdings offensichtlich, dass Meghan keinerlei Scheu oder Verlustängste mehr hat: "Wenn es das Risiko mit sich bringt, Dinge zu verlieren, denke ich, dass ohnehin schon viel verloren gegangen ist", sagt sie bezüglich der Möglichkeit, die Beziehung zur Krone mit ihren Enthüllungen noch weiter zu belasten.

Die Ausstrahlung des Clips folgt wenige Tage nachdem bekannt geworden war, dass Harry und Meghan nicht mehr als arbeitende Mitglieder des Königshauses zurückkehren werden und damit auch Titel sowie Ämter verlieren.

Palast-Angestellte werfen Meghan Mobbing vor

Obwohl das Oprah-Interview längst aufgezeichnet ist, war erst am Mittwoch ein neues Gerücht über die US-Amerikanerin in Umlauf geraten, das Meghans Standpunkt zu untermauern scheint.

Einem Bericht der "Times" zufolge behaupten ehemalige Mitarbeiter des Buckingham-Palastes, von der ehemaligen Schauspielerin während ihres Aufenthalts in London gedemütigt und "zerstört" worden zu sein. Den Behauptungen zufolge seien viele Angestellte wegen der ehemaligen "Suits"-Darstellerin sogar in Tränen ausgebrochen.

Die Vorwürfe hatten Meghan und Harry über ihren Pressesprecher vehement dementieren lassen. In dem Zusammenhang fiel ihrerseits das Wort "Schmutzkampagne". Da Meghan selbst ein Opfer von Mobbing gewesen sei, träfen die Behauptungen sie umso mehr.

Buckingham-Palast lässt Vorwürfe untersuchen

Am Mittwoch reagierte das britische Königshaus allerdings auf eine Weise, die den 36-jährigen Prinzen und seine Frau enttäuscht haben dürfte: Statt Meghan in Schutz zu nehmen, teilte das Königshaus mit, die Anschuldigungen genau untersuchen zu lassen. "Wir sind eindeutig sehr besorgt wegen der Vorwürfe von früheren Mitarbeitern des Herzogs und der Herzogin von Sussex, über die die 'Times' berichtet hat", heißt es in dem Statement, das vom Buckingham-Palast veröffentlicht wurde.

Die Personalabteilung werde die im Artikel beschriebenen Umstände nachverfolgen. Ehemalige sowie aktuelle Mitarbeiter des Palastes seien eingeladen, vertraulich über ihre Erfahrungen zu sprechen. Es wurde betont, dass Mobbing keinesfalls toleriert werden würde.

Enthüllungs-Interview: Trifft es auch den kranken Prinz Philip?

Wegen Prinz Philips gesundheitlich labilem Zustand - der Mann der Monarchin und Großvater Harrys liegt seit Februar im Krankenhaus und wurde am Herzen operiert - wurde spekuliert, ob die Ausstrahlung des Oprah-Interviews eventuell verschoben werden könnte. Bisher steht ein Statement des Senders aus - die Sendezeit scheint demnach unverändert zu bleiben.

Interview-Trailer: Oprah Winfrey spricht mit Harry und Meghan