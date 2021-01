Schulenburg beendet Festival nochmal mit Stardirigent Gardiner

Als Christian Thielemann im Februar im Wolfsburger Theater mit der Dresdner Staatskapelle Beethovens Schicksalssinfonie dirigierte, ahnte man noch nicht, wie real das Schicksal die Welt heimsuchen würde. Noch war man zuversichtlich für Beethovens Jubiläumsjahr und das Festival „Soli Deo Gloria“, das mit besonders starbesetzten Konzerten sein 15-jähriges Bestehen feiern wollte.

Der künstlerische Leiter Günther Graf von der Schulenburg hatte außer dem Bayreuther Pultstar noch den gefeierten Pianisten Igor Levit im Programm, der einst als Nachwuchskünstler beim Kammermusikpodium in Braunschweig startete. Dazu die Geigerin Viktoria Mullova, das Concerto Köln mit Kent Nagano und der „Missa Solemnis“ sowie Weihnachten eines der Zentralensembles der Bach-Pflege: die Gächinger Kantorei mit dem Weihnachtsoratorium. Ein Konzert nach dem anderen musste im Zuge der Corona-Pandemie verschoben und abgesagt werden. Nun fallen auch die Ausweichtermine von Levit und Mullova im März den unabsehbaren Bedingungen für Kulturveranstaltungen zum Opfer, wie Schulenburg am Telefon mitteilt.

Am Anfang die Freundschaft zu Star-Dirigent John Eliot Gardiner

„Dass ich das Festival mit der 15. Ausgabe abschließen wollte, habe ich ja schon vorher gesagt. Aber ich hätte mir natürlich einen festlichen Abschluss gewünscht. Irgendwann muss das Schieben aber auch ein Ende haben. Gekaufte Karten werden rückabgewickelt.“ Natürlich gucke er nun etwas melancholisch auf die 15 Jahre zurück. „Als ich John Eliot Gardiner kennenlernte, war mein Sohn noch im Bauch meiner schwangeren Frau, jetzt macht er Abitur“, sagt Schulenburg, der sich am Telefon nochmal durch die Erinnerungsfotos aus 15 Jahren im letzten Programmbuch blättert. Aus der Begegnung mit Gardiner gingen von 2003 bis 2005 jährliche Konzerte des Star-Dirigenten mit seinem Monteverdi Choir und den English Baroque Soloists im Kaiserdom zu Königslutter hervor, 2006 gründeten sie gemeinsam das Festival. Da Gardiner damals alle Bach-Kantaten einspielte und in Königslutter die großen Bach-Passionen dirigiert hatte, gab Bachs Motto „Soli Deo Gloria“ – „Nur Gott allein die Ehre“ den Festivalnamen ab.

Sir John Eliot Gardiner gab mit seinen Konzerten im Kaiserdom Königslutter den Anstoß für die Festivalgründung. Foto: dpa

Tatsächlich stand Bachs Werk im Mittelpunkt der ersten Ausgaben, die an jährlich wechselnden Terminen die für diesen Zeitpunkt im Kirchenjahr vorgesehenen Werke aufboten. Ein sehr überzeugendes Konzept, das aber sowohl für Reisepublikum schwierig war als auch im bereits ziemlich dichten Kalender wiederkehrender Veranstaltungen in der Region nicht leicht zu platzieren. Damals gab es zum Beispiel noch das Braunschweig-Classix-Festival mit zahlreichen Vorstellungen im Mai und Juni. „Als das 2011 endete, bestand in der Region der Wunsch, weiter auch große klassische Konzerte anzubieten. Daher haben wir dann unser Programm auf Mozart und die Frühklassik erweitert“, erinnert sich Schulenburg. Auch der Etat habe sich dabei fast verdoppelt. Insbesondere in Zusammenarbeit mit VW kam es zu Star-Konzerten etwa mit Lang Lang u.a. im VW-Werk, aber auch zum ersten Mal mit Christian Thielemann, der mit einer Wagner-Gala im Staatstheater gastierte.

Krimi-Queen Donna Leon präsentierte Händel-Opern

Auch die drei konzertanten Händel-Opern mit Einführungen von Donna Leon stechen für Schulenburg heraus. Die Opern waren ohne Szene zwar ganz schön lang, würde der Rezensent einwenden, aber jedem, der dabei war, wird insbesondere die ansteckende Vortragsart der wunderbaren Altistin Marie Nicole Lemieux in Erinnerung sein, die wahrhaft Leidenschaft und Sangeslust erkennen ließ.

Ab 2014 seien dann die Weihnachtskonzerte in der Braunschweiger St.-Martini-Kirche Tradition geworden, u.a. mit dem dann so plötzlich verstorbenen Dirigenten Enoch zu Guttenberg. Und Schulenburg hebt die Reihe Kunst und Musik hervor, bei der er im Schafstall Bisdorf Kurzausstellungen zeitgenössischer Künstler wie Georg Baselitz und Neo Rauch mit alter Musik zusammenbrachte. „Da hatten wir ein Alleinstellungsmerkmal“, betont er.

Perlenkette der Größen historisch informierter Barockmusik

Warum dann aufhören? „Ein bisschen ist die Idee mit den Stars der Alten Musik in Braunschweig zu Ende erzählt. Ich habe das Festival gern mit einer Perlenkette verglichen, auf der wir die Stars aufreihen. Allein 11 Gardiner-Perlen sind dabei, so oft war er hier. Viele der ganz Großen dieser ersten Bewegung historisch informierter Aufführungspraxis kamen zu uns: Philippe Herreweghe, Christopher Hogwood, Paul McCreesh, Jordi Savall, Trevor Pinnock, Ton Koopmann. Mit Nikolaus Harnoncourt haben wir verhandelt, aber er wollte nicht mehr reisen“, sagt Schulenburg. Natürlich gebe es jetzt schon die nächste und übernächste Generation der Spezialinterpreten Alter Musik, die sich ja weitgehend durchgesetzt hat. Seine Mission, sie auf höchstem Niveau bekanntzumachen, sei aber erfüllt.

Beim Publikum sei diese Musik im Übrigen nicht immer ein Selbstläufer gewesen, so Schulenburg. „Gardiner war natürlich immer ausverkauft, aber andere große Namen der Szene nicht unbedingt. Da haben wir auch Überzeugungsarbeit geleistet und neue Freunde gewonnen, die sich teilweise sogar so begeisterten, dass sie Einzelförderer wurden.“

Sponsoren zu finden wird schwieriger – auch wegen Corona

Damit wären wir beim Thema Sponsoring. Ohne liefe nichts, sagt Schulenburg. Wenn er den Schafstall richtig gut ausverkaufe, hätte er nur 25 Prozent der Kosten gedeckt. „Ich bin sehr dankbar, dass uns so viele Sponsoren 15 Jahre lang die Treue gehalten haben“, sagt der künstlerische Direktor und räumt gleich ein, dass einige wichtige nun ihre Unterstützung einstellen würden. So bleibe VW zwar sicher ein wichtiger Kultursponsor, z.B. der Staatskapelle Dresden, aber aus dem Sponsoring für die „Missa Solemnis“ habe sich VW zurückgezogen, so dass das Konzert auch deshalb abgesagt werden musste. Sponsoren wie die Sparkasse, BS Energy, PWC oder die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz hätten auch signalisiert, sich neuorientieren zu wollen. „Das ist nach so langer Zeit auch nicht ungewöhnlich“, sagt Schulenburg. Ihm sei allerdings immer wichtig gewesen, hervorragende Qualität anzubieten, da jetzt aus finanziellen Gründen Abschläge zu machen, sei für ihn keine Alternative gewesen. Darum sei es doppelt richtig, jetzt mit dem Festival aufzuhören.

Mit BRW Finanz, der Öffentlichen, Schmidt-Reisen, Schnellecke und Grotrian-Steinweg hofft Schulenburg aber, noch drei Perlen realisieren zu können. „So sang- und klanglos, wie es Corona jetzt erfordert hat, wollen wir ja nicht abgehen.“

Star-Dirigent Christian Thielemann gehörte mit der Staatskapelle Dresden zweimal zu den Gästen des über Alte Musik hinaus erweiterten Festivals. Foto: dpa

Abschied vom Schafstall Bisdorf als Konzertsaal

Am 29. Mai, ob drinnen oder draußen, würde Schulenburg gern den 30. Jahrestag des Schafstalls Bisdorf als Konzertsaal feiern: „Mit demselben Künstler, der damals aufgetreten ist: Ivo Pogorelich. Er hat sich nach einer gesundheitlichen Krise wieder erholt und ist wieder international gefragt.“ Für Schulenburg wäre es ein Abschied des Schafstalls als Konzertsaal und Rundung der Idee Musik auf dem Lande, die sich nach seiner Meinung erschöpft habe. Als Eventlocation bleibe der Schafstall aber erhalten.

Außerdem will Schulenburg zu Weihnachten nochmal den „Messias“ in St. Martini aufführen. Und im Sommer 2022 auch von der Tradition der Kaiserdom-Konzerte mit John Eliot Gardiner gebührend Abschied nehmen. „Gardiner gestaltet ein Programm nachträglich zum Schütz-Jubiläum und mit Bach.“ Das Konzert organisiere er in Zusammenarbeit mit dem Leipziger Bachfest, so könnten z.B. die Reisekosten geteilt werden. „Beim Brexit-Abkommen hat man versäumt, das mit den Visa für Künstler zu regeln, so dass die jetzt alle hohe Gebühren und sowieso teurere Flüge bezahlen müssen. Das ist ein richtiges Problem. Ich kenne Künstler aus London, die sagen, sie müssten jetzt umziehen, weil sie sich sonst die Gastspiele nicht mehr leisten könnten.“

Manche Umbrüche könnten im Kultursektor bevorstehen, befürchtet Schulenburg. „Corona ist eine schwerwiegende Zäsur. Ich kann nur hoffen, dass man Klassik und Oper als wichtige kulturelle Grundwerte weiter hochhält.“ Und Schulenburg wäre ja nicht der Impresario mit ansteckendem Unternehmergeist, der er ist, wenn er nicht doch noch das ein oder andere Highlight für die Zukunft initiieren wollte. Das akustisch wie optisch exzellente Wolfsburger Scharoun-Theater, in dessen Aufsichtsrat er sitzt, sei dafür bestens geeignet, meint er und denkt besonders an prominente sinfonische Gastspiele. Grundsätzlich hofft er, dass die Klassik-Freunde, die vorher oft etwas zögerlich in dem großen Kulturangebot gewählt hätten, nach dem coronabedingten Entzug wieder richtig hungrig auf Live-Konzerte seien.