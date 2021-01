Wie Braunschweig von der Reichsgründung profitierte

„Kam, trotz schlumpichtem Gewande,/ einst der Deutsche zu Verstande,/ weh, wie hat sich das gewandt!/ Eingeknöpft in strenge Kleider,/ überließ er seinem Schneider,/ seinem Bismarck - den Verstand!“ So dichtete einst Friedrich Nietzsche – uns so zitiert es der Braunschweiger Geschichtsprofessor Matthias Steinbach. Er ist bekennender Nietzscheaner. Und der große Denker war kein Freund des aus Kriegen geborenen deutschen Reiches, dessen Gründung sich in diesen Tagen zum 150. Mal jährt. Naturgemäß streiten die Historiker darüber. Steinbach ist nah bei seinem Idol und dessen ablehnender Haltung. Er sagt aber auch: „Ich bin ein Fan des Kaiserreichs.“ Offenbar ein sehr ambivalentes Gebilde, das da am 18. Januar 1871 im Spiegelsaal des Schlosses zu Versailles proklamiert wurde.

Den Geburtsfehler dieses Gebildes sieht Steinbach mit Nietzsche in der dahinterstehenden Kultur. Was der Philosoph in seinem Gedicht „strenge Kleider“ nennt, darf man getrost als Uniformen deuten, als Soldatenröcke. Für den Historiker ist jedenfalls klar: „Die drei so genannten Einheitskriege - 1864 gegen Dänemark, 1866 gegen Österreich und 1870 gegen Frankreich – wurden zu schnell und zu leicht gewonnen.“ Aus diesen Siegen hätten die Deutschen nichts gelernt. Steinbach: „Das ist wie im Leben: Aus Niederlagen lernen Sie mehr.“ So sei das Kaiserreich aufs Militärische aufgebaut worden. „Man dachte, man habe die Kriege gewonnen und damit die höchste Kultur erreicht. Das stimmt aber nicht. Die preußische Artillerie mochte Schlachten gewinnen, aber man konnte keine Kultur darauf gründen.“

Modernitäts-Schub

Zwar habe das Kaiserreich einen erheblichen Schub an Modernität in Wirtschaft und Wissenschaft, in Bildung und Medizin gebracht, meint Steinbach. Auch politisch und sozial sowie bei der Zivilisierung der Monarchie habe es Fortschritte gegeben. „Es gab damals ein ungeheures Potenzial!“ Als verhängnisvolle Folge der kriegerischen Geburt sieht der Historiker jedoch ab 1871 bis hin zum Ersten Weltkrieg ein gewaltiges und durchaus verhängnisvolles Prestige des Militärs in Deutschland, gegen das die Politik letztlich nicht angekommen sei. In unserem Gespräch zitiert er den Roman „Der Untertan“ von Heinrich Mann, dessen Protagonist mit stolzgeschwellter Brust schwadroniert: „Den preußischen Leutnant macht uns keiner nach!“

So ist Deutschland nach Einschätzung Steinbachs auch in den Krieg hineingeschliddert. Der vom Militär ersonnene Schlieffenplan zur Besiegung Frankreichs sei ein „Hasardspiel wie im Casino“ gewesen. „Da musste schon alles genau passen.“ Und bei der Anwendung erwies sich: Es passte eben nicht. Der schwache Kaiser Wilhelm II. hätte laut Steinbach bei seiner Auseinandersetzung mit dem Generalstabschef Helmuth von Moltke, der ihn bereits 1912 zum Krieg gedrängt hatte, diesen kurz vor dem Ausbruch noch verhindern können. Doch als der General ihm mitgeteilt habe, die Maschinerie sei bereits in Gang gesetzt, und mit Rücktritt gedroht habe, habe der Kaiser klein beigegeben. Die Katastrophe nahm ihren Lauf. Das große Potenzial des Reiches ward zunichte gemacht. Steinbach: „Wenn die Dominanz des Militärs nicht gewesen wäre, wäre uns das schreckliche Jahrhundert mit Hitler und Lenin erspart geblieben.“

Der Blinddarm Preußens?

Und, fragen wir den an der TU lehrenden Historiker, wie hat sich die Reichsgründung auf das Herzogtum Braunschweig ausgewirkt? Er sei da kein Experte, man möge doch den ehemaligen Direktor des Instituts für Regionalgeschichte fragen, sagt Steinbach. Und gibt uns gleich eine hübsche Provokation mit: „Für mich war Braunschweig so etwas wie der Blinddarm von Preußen. Fragen Sie ihn mal danach!“

Gerd Biegel schmunzelt. „Ja, ja, der Kollege hält mich für sehr blaugelb gefärbt. Na ja, muss man ja, man kann ja nicht alles mit Nietzsche erklären.“ Vom Gebiet her stimme das Bild vom Blinddarm schon. „Das Land war ja vollständig von Preußen umgeben. Aber es war ein unbequemer Blinddarm, der sich immer mal wieder entzündete.“ Biegel stellt in einem knappen Abriss dar, warum das Herzogtum im Gegensatz zu Hannover nicht von Preußen geschluckt wurde. „Herzog Wilhelm hatte sich in deren Konflikt geschickt auf die Seite Preußens gestellt, ohne militärisch einzugreifen. Dadurch konnte Bismarck es nicht okkupieren - obwohl er Braunschweig stets vorgeworfen hatte, seit Heinrich dem Löwen dynastische Interessen über die Reichseinheit gestellt zu haben. Aber sonst hätte er in Versailles das Reich gar nicht ausrufen können. Denn niemand hätte Preußen mehr vertraut.“

Eigenes Militär

Auf die Eigenständigkeit habe Braunschweig auch als Teil des Reiches stets gepocht. Nicht zufällig sei im Jahr 1874 auf dem Hagenmarkt das Denkmal Heinrichs des Löwen aufgestellt worden. Die Braunschweiger hätten den Vorwurf des Reichkanzlers quasi ins Positive gewendet. Mit den Worten Heinrich Campes: „Er war ein großer Deutscher, aber er war ein Braunschweiger Deutscher.“ Ein eigenes Militär habe das Land bis zum Tod der Herzogs Wilhelm 1884 unterhalten.

Die tatsächlichen Effekte der Reichgründung seien für das Land positiv gewesen, resümiert Biegel. Vor allem die Wirtschaft habe profitiert. Die Konservenindustrie habe unter anderem durch den Technologietransfer der von Kaiser Wilhelm gegründeten Technischen Hochschule, den Wegfall der innerdeutschen Zölle und die größere Bedeutung des Reichs als globaler Wirtschaftsfaktor einen Boom erlebt. „Es gab damals im Braunschweigischen mehr als 50 Konservenfabriken!“

Plötzlich Großstadt

Dem Land sei nicht zuletzt dank der TU eine starke Rolle in Norddeutschland zugewachsen. Das Bürgertum habe die Einheit „jubelnd begrüßt. Die Einwohnerzahl wuchs über 100.000. damit war Braunschweig Großstadt. Als sichtbares Zeichen des Booms sei ein neues Stadtquartier außerhalb der Okerumflut entstanden: das östliche Ringgebiet. „Nicht zufällig hießt die Hauptstraße dorthinaus Kaiser-Wilhelm-Allee, die heutige Jasperallee. Die erste Straße außerhalb des Umflutgrabens wurde Bismarckstraße genannt. Die Weite des Reichs führte in Braunschweig zur Befreiung aus dem Eingeschränktsein auf der Oker-Insel.“ Biegel zitiert aus einer Rede des damaligen Oberbürgermeisters Wilhelm Pockels, in welcher er die Figuren auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke über die Oker als „eine bleibende Erinnerung an die Gründung des Deutschen Reiches, dessen Wohlfahrt in freudiger Unterordnung seiner Bevölkerung unter das erhabene Haupt der Nation gegründet sei“, bezeichnet.

Besseres Wahlrecht

Alles in allem betrachtet der Landeshistoriker die deutsche Einheit als positiv. Was die Modernität angeht, stimmt er mit seinem Kollegen Steinbach überein: „Politische Teilhabe fürs Bürgertum war gegeben. Das allgemeine gleiche Wahlrecht wurde eingeführt – allerdings nur für Männer.“ Das sei weit fortschrittlicher gewesen als das Dreiklassen-Wahlrecht in Braunschweig, welches die Vormachtstellung des Bürgertums zementiert habe. „Im Reichstag kam die SPD bei den Wahlen über 50 Prozent, die Braunschweiger Sozialdemokraten hatten drei Mandate. Im Landtag saß bis zur Revolution von 1918 kein einziger!“