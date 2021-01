Inseln – eine abenteuerliche Anthologie

Der Herzberger Autor Manfred Kirchner stellt mit "Inseln - Zuflucht, Träume, Einsamkeit" die neuste Anthologie aus der Schreibwerkstatt des Dritten Lebensalters (UDL) vor, zu der er zwei Texte beigetragen hat. Zudem war er für Layout, Buchgestaltung und Vertrieb zuständig. Niemand ist eine Insel, jeder ist eine Insel. Flucht und Zuflucht, Freiheit und Gefängnis, Traumziel, Heimat und Isolationsort, von der Weite des Meeres getragen und eng begrenzt – so viele Bilder hat das Thema Inseln den Autorinnen und Autoren dieser Anthologie geschenkt.

Ausgewählt wurde das Jahresthema der Schreibwerkstatt der Universität des Dritten Lebensalters (UDL) Göttingen Anfang 2020, noch ohne Vorahnung, was das Jahr der Welt mit Corona auferlegen, aber auch eröffnen würde. Unter der Leitung der promovierten Germanistin Ruth Finckh sind zahlreiche Texte von 25 Autoren und Autorinnen unterschiedlicher Generationen entstanden. Sie wurden in Videokonferenzen vorgestellt und rezensiert. Dabei ist noch manche wertvolle Ergänzung in die Texte eingeflossen.

Im Buch finden sich experimentelle Texte und Tandemprojekte aus verschiedenen Generationen

Insgesamt füllen die fast siebzig Erzählungen und Gedichte 218 Buchseiten. Davon sind einige Beiträge experimentelle Texte, zum Beispiel Variationen auf der Basis des Gedichts „auf Selkirks Insel“ von Heinrich Detering (Professor für Neuere Deutsche Literatur in Göttingen) oder Geschichten als Tandemprojekte. In solchen Projekten haben jeweils ein Senior oder eine Seniorin und einer der jungen Studierenden aus der Schreibwerkstatt gemeinsam ein literarisch-künstlerisches Projekt in Angriff genommen. Hierbei konnten die Senior- und auch die Juniorautoren wertvolle Erfahrungen sammeln.

Die Sammlung an Prosa- und Lyriktexten wird ergänzt durch themenbezogene Bilder und Fotografien der Autorinnen und Autoren. Die Schreibwerkstatt der UDL zeichnet aus, dass sie sich neben den Texten und Bildern auch an die Buchgestaltung wagt und eigene Layouts und Buchkonzepte entwickelt. Dadurch konnte das Buch kostengünstig produziert werden. Das Buch ist im Buchhandel und beim Verlag Books on Demand unter der ISBN-Nr 9783752689303 unter dem Titel „Inseln – Zuflucht, Träume, Einsamkeit“ für 11,60 € erhältlich oder kann im Internet bestellt werden.