Neuer Pop aus Braunschweig – tieftraurig und lebenshungrig

Das Braunschweiger Indierock-Quartett Blaupause will auch nach dem Jahreswechsel ein „Feuerwerk“ abbrennen (von links): Jan Schäfer (Drums), Adrian Blank (Bass), Felix Appiah (Gesang) und Norman Latusseck (Gitarre).

Wie das im Lockdown so geht. Man surft ein bisschen mehr im Netz, man nimmt sich mangels anderer Freizeitmöglichkeiten Projekte vor, für die vorher die Zeit fehlte. Bei Frank de Blijen war es das Schreiben von Songtexten. Der 53-jährige Cremlinger hatte schon immer ein Faible für Musik. „Aber am Klavier waren andere besser, und meine Stimme ist leider auch nicht so“, erzählt er. Doch texten, das könne er. Nur dass sich bislang keine bedürftige Band fand. Eines Abends im coronaverseuchten Frühjahr aber stöberte er in einem Musikerforum eine Anfrage auf: Musiker und Produzent sucht Texter. „Die war schon ein halbes Jahr alt“, sagt de Blijen. Quasi leicht vergilbt.

Er schrieb trotzdem hin. Zurück meldete sich Rainer Thanner, Profimusiker und Betreiber einer Heilpraxis für Koi-Fische aus Essing im Altmühltal. Man beschnupperte sich per Mail und entdeckte Gemeinsamkeiten, musikalisch und auch persönlich. Beispielsweise die: „Wir haben beide zwei Söhne, die fast gleich heißen: Dominik und Tim beziehungsweise Timo“, erzählt de Blijen. So wuchs über das Internet das bayerisch-braunschweigische Duo RT-Projekt zusammen.

RT-Projekt: „Für manche Kinder geht die Sonne nie auf“

Jetzt ist die erste gemeinsame Single draußen, und die greift ein hartes Thema auf: Kindesmissbrauch. Schwerer Stoff für ein Pop-Debüt. Wie kam es dazu? Thanner habe ihm melancholische Sounds zugeschickt und sich einen Text „gegen Gewalt“ gewünscht, erzählt de Blijen. Das sei ihm zu unkonkret gewesen. Und das Thema Missbrauch habe im Raum gestanden, durch die verstörenden Fälle von Lügde und Bergisch Gladbach.

Szene aus dem Video zum Song „Children Needs“ des bayerisch-braunschweigischen Duos RT-Projekt. Mit der Single soll auch ein Verein unterstützt werden, der sich für Missbrauchsopfer einsetzt. Foto: RT-Projekt(Screenshot)

Dann habe er noch eine beeindruckende Reportage über eine Frau um die 30 im Radio gehört, die seit ihrem Missbrauch vor mehr als 20 Jahren keinen rechten Halt mehr im Leben finde. De Blijen recherchierte weiter, setzte sich schließlich hin und schrieb „Children Needs“. Englischer Text, weil Partner Thanner sich das so gewünscht habe. Von wegen potentiell mehr Interessenten im Internet und bei Streamingdiensten.

Professionell inszeniertes Video

Dem Autor gelingt es ganz rechtschaffen, das dunkle Thema sprachlich zu umreißen, in einfachen, recht allgemeinen Zeilen, übersetzt etwa: „Für einige Kinder geht die Sonne nie auf, obwohl sie zuhause mit Vater und Mutter leben, ist ihr Leben eine einzige Folter“. Missbrauch sei unentschuldbar, „niemals zärtlich“ und töte Seelen. Es folgen Aufrufe, aufmerksam zu sein, die „zerbrechlichen Seelen“ zu schützen, und die übers Ziel hinausschießende Feststellung, dass für die Täter „jegliche Gnade ungerechtfertigt“ sei. Rainer Thanner hat den Text in eine souverän arrangierte Pianoballade gekleidet, melancholischer Mainstreampop, vorgetragen von der sanften, eindringlichen Soulstimme der Regensburger Sängerin Stephanie Bauer, teils unterstützt von einem Kinderchor. Es gibt auch ein professionell inszeniertes Video, das Bauer gekonnt in Szene setzt, beim Singen im Studio und auf herbstlichen Spaziergängen mit einem Mädchen. Einmal droht ihm ein dunkler Schatten.

Einnahmen des Songs sollen Verein N.I.N.A. unterstützen

De Blijen und Thanner wollen mit den Einnahmen des Songs den Verein N.I.N.A. unterstützen, der sich um Missbrauchsopfer kümmert. Jedesmal, wenn er im Internet geteilt wird, sollen 50 Cent fließen, bis zu einer Obergrenze von 500 Euro. 160 Mal ist das schon geschehen, die Kommentare im Netz sind positiv. Man findet den Titel „Children Needs“ leicht etwa auf Youtube, Facebook oder Spotify. Im Frühjahr soll ein komplettes Album folgen, „Cycle of twentyone“, am 14. Januar die nächste Single „The Gambler“. Die sei deutlich lebensfroher, sagt de Blijen.

Blaupause dreht Video im DDR-Ferienheim "Fritz Heckert"

Gleich ein ganzes „Feuerwerk“ brennt eine andere Braunschweiger Newcomer-Band mit ihrer aktuellen Single ab. Blaupause setzen auf eingängigen deutschsprachigen Indierock. Mit Gesang, Bass, Gitarre, Schlagzeug klingen sie nicht gerade innovationspreisverdächtig, aber kompakt und hingebungsvoll. Sänger Felix Appiah hat eine helle, frische Stimme, die manchmal noch einen Schlenker zu viel macht. Textlich geht‘s hymnisch-juvenil um die Lust am Leben: „Wie es war, so war es gestern, heut‘ beginnt ein neuer Tag, Feuerwerk und große Gesten, Stück für Stück und Glas um Glas.“

Blaupause haben dazu im verlassenen, graffiti-übersäten DDR-Ferienheim „Fritz Heckert“, einem so genannten Lost Place bei Quedlinburg, ein ganz stimmungsvolles Video gedreht, „gerade noch rechtzeitig vor dem neuen Lockdown“, wie Appiah erzählt. Ihren neuen Song gibt‘s neben zwei, drei älteren Titeln auf Youtube und den gängigen Streamingplattformen.

Sprung ins Halbfinale des SPH Music Masters Bandcontest

Mit der Zeit sollen noch ein paar dazukommen. Das Quartett spielt seit 2016 zusammen. Sänger Appiah war damals von einem Work & Travel-Jahr in Australien zurückgekehrt, bei dem er mit einer Reisebekanntschaft angefangen hatte, in Kneipen aufzutreten. „Ich hatte nicht viel, aber ich war glücklich“, erzählt der gebürtige Wolfsburger. „Und ein bisschen von dem Glück wollte ich mit nach Hause nehmen.“ Prompt machte er sich zurück in Braunschweig auf die Suche nach einer Band.

Blaupause kamen über Facebook zusammen

Blaupause kamen über die Musiker-Plattform Braunschweig auf Facebook zusammen. Seit zwei Jahren gibt das Quartett auch Konzerte, schaffte es Anfang 2020 beim SPH Music Masters Bandcontest bis ins Halbfinale und ergatterte selbst im kurzen Bühnen-Sommer noch ein paar coronakompatible Auftritte, unter anderem beim „Bock auf Rock“-Festival in Salzgitter und beim Braunschweiger Lichtparcours-Abschluss mit den Stadtfindern an der „Bar du Bois“. Die vier Mitglieder sind Anfang/Mitte 30 und neben der Musik voll berufstätig. Die Band soll wohl auch ein Hobby bleiben, sagt Appiah. Aber ein intensives.