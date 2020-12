Die Braunschweigische wechselt den Chef

Künftig wird Axel Richter mehr Zeit haben, sich um das große Grundstück seiner Familie im Dörfchen Liedingen bei Vechelde zu kümmern, seinen Faibles fürs Gärtnern, Handwerken und die Geschichte der Region nachzugehen. Ein Jahr nach dem 25-jährigen Jubiläum tritt der Gründungsgeschäftsführer der Braunschweigischen Stiftung mit 58 in den Ruhestand. Damit schließt sich Ende Dezember ein Kreis - die Regionalhistorie stand auch am Anfang seiner beruflichen Laufbahn.

Während seines Studiums der Geschichte und Germanistik an der TU hatte Richter in den 80er Jahren das Archiv der Gemeinde Vechelde aufgebaut und eine Ausstellung über „Das Bild der Vechelder Ortschaften im Wandel der Zeit“ erarbeitet. Dabei lernte er den damaligen Generalbevollmächtigten der Nord/LB Dietrich Fürst kennen, der ihm 1990 schließlich die Stelle des Vorstandssekretärs anbot. „Fürst wollte einen Generalisten“, erzählt Richter. Er erhielt auch den Zuschlag, als vier Jahre später jemand gesucht wurde, um etwas ganz Neues aufzubauen: eine Stiftung, die die Identität und damit die kulturelle und wissenschaftliche Infrastruktur des alten Braunschweiger Landes stärken sollte.

„Anstoß war die Neuordnung der Trägerrechte der Öffentlichen Versicherung“, erläutert Richter. Noch vom Braunschweiger Herzog Karl I. gegründet, hatte sie infolge von EU-Gesetzen ihr Monopol als regionaler Brandversicherer verloren. Das Land Niedersachsen und die Nord/LB teilten sich die Trägerrechte. Da die Öffentliche vor Ort ein wichtiger Sponsor war, setzte der damalige Innenminister Gerhard Glogowski die Gründung von Regionalstiftungen durch, nicht nur in Braunschweig, auch in Oldenburg. Die Stiftung Nord/LB-Öffentliche, wie die Braunschweigische in den ersten Jahren hieß, wurde mit einem Kapital von 45 Millionen DM ausgestattet (heute beträgt es 50 Millionen Euro).

Richters Mission war es, gemeinsam mit seinem Mitstreiter Gerd-Ulrich Hartmann konkrete Ziele und Förderrichtlinien für die Stiftung zu erarbeiten und alsbald ihre Geschäfte zu führen. „Es war eine aufregende Zeit, weil es damals lange noch nicht so viele Stiftungen wie heute gab“, erinnert sich der hochgewachsene, eher zurückhaltend auftretende Mann mit dem Markenzeichen Schnurrbart.

„Wir mussten ein wenig experimentieren und hatten auch den Freiraum dafür.“ Sie definierten Kultur-, Breitensportförderung sowie die Unterstützung des Wissenstransfers aus den Hochschulen als Kernaufgaben der Braunschweigischen. Bald nachdem sie sich eingefuchst hatten, kam ein weiterer Geschäftsführerjob hinzu, der der Stiftung Sport und Kultur für Braunschweig. Nord/LB, Volkswagen AG, Borek GmbH, Öffentliche und Stadt Braunschweig hatten sie 1998 als Bauherrin und Eigentümerin der Volkswagen-Halle ins Leben gerufen.

„Es gab viele Parallelen in der Geschäftsführung“, sagt Richter. 2014, nach dem Verkauf der VW-Halle an die städtische Stadthallen-Betriebsgesellschaft, ging diese Stiftung in der Braunschweigischen auf. 2005 war Richters Team in das repräsentative Haus der Stiftungen am Löwenwall gezogen, gemeinsam mit der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz (SBK). „Die Stadt wollte die Immobilie im Rahmen der Haushaltskonsolidierung veräußern und suchte seriöse Käufer“, so Richter. SBK und Braunschweigische hatten und haben ähnliche Ziele – Stärkung der braunschweigischen Identität und Region – aber unterschiedliche Schwerpunkte und Strukturen: „Die SBK verwaltet und fördert zahlreiche historische Einrichtungen, Güter und Ländereien des alten Braunschweiger Landes. Die Braunschweigische konzentriert sich vor allem auf Projekte.“

Sie fördere etwa die freie Theaterszene, das Kunstatelier der Lebenshilfe, Veröffentlichungen des Braunschweiger Geschichtsvereins, den Wettbewerb „Jugend forscht“ und die Braunschweiger Jugendbuchwoche. Zudem hat die Braunschweigische unter Richters Ägide zwei Tochtergesellschaften gegründet. Die Stiftungspartner GmbH gibt gewonnene Erfahrungen und Kompetenzen an Menschen weiter, die ihr Vermögen selbst für einen guten Zweck einsetzen wollen.

Inzwischen verwaltet sie über 100 treuhänderische und rechtsfähige Stiftungen. Und seit 2015 betreibt die Kulturgut Fürstenberg gGmbh das neue Museum der Porzellanmanufaktur. Als Kulturgut-Geschäftsführer hat sich Friedemann Schnur bewährt, der 2011 zum Team der Braunschweigischen stieß. Im Januar rückt er als Richters Nachfolger an die Spitze. Wie sein bisheriger Chef ist der 38-Jährige gelernter Historiker. Nach dem Studium der Neueren Geschichte, Literaturwissenschaft und Skandinavistik machte er zunächst sein Hobby zum Beruf und arbeitete zwei Jahre im Nachwuchsbereich der Basketballer von Alba Berlin. Dann fand er den Weg nach Braunschweig und bildete sich parallel zum Stiftungsmanager fort. „Ich bin hier mit meiner Familie heimisch geworden, habe ein großes Netzwerk und auch überregional viele Kontakte aufgebaut“, sagt der Vater zweier Söhne (3 und 6).

Richter sieht die Braunschweigische bei Schnur in guten Händen. Nach 26 Jahren sei es Zeit für einen Wechsel, zumal die Stiftung in Kürze ihre Arbeit evaluieren und Ziele für die nächste Förderphase (2022-26) festlegen werde. „Das ist genau der richtige Zeitpunkt, um den Übergang zu gestalten und die Verantwortung in jüngere Hände zu legen.“ Richter bleibt der Braunschweigischen ehrenamtlich als Vorsitzender des Allgemeinen Beirats erhalten, in dem er die Nachfolge von Lothar Hagebölling antritt.