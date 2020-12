Billie Eilish über Bond-Song: "Wir wollten etwas Großes tun"

Billie Eilish schrieb gemeinsam mit ihrem Bruder die Ballade "No Time To Die".

Für Popstar Billie Eilish war es "eine besondere Ehre" und zugleich "aufregend und verrückt", den Titelsong für den neuen James-Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" beizusteuern.

"Wir wussten, dass wir etwas Großes tun wollten", sagte die 18-Jährige in einem Videogespräch mit dem Filmportal "Variety". "Denn es ist Bond! Das ist eine große Sache." Sie und ihr Bruder, Produzent Finneas O'Connell (22), der die Ballade "No Time To Die" mit ihr schrieb, wollten damit "ihr Bestes" geben.

Oscar-Preisträger Hans Zimmer (63, "König der Löwen") beschrieb den Song als "unglaublich poetisch und elegant" und "mysteriös". Der deutsche Starkomponist, der den Soundtrack für den Agententhriller schuf, war sofort von dem Song überzeugt. Sie hätten im vorigen Jahr aus vielen Liedern den richtigen Song auswählen müssen, sagte Zimmer in der Gesprächsrunde. Dies sei ganz klar der Einzige "mit Klasse, Charme, Integrität, Musikalität und Schönheit" gewesen, der anders und neuartig war. "Er geht unter die Haut", schwärmte Zimmer. "Ich hörte den Song und sagte "Will nichts anderes mehr hören. Das ist es!"".

Der Titelsong für den 25. James-Bond-Film war bereits im Februar veröffentlicht worden. Eigentlich hätte "Keine Zeit zu sterben" im vorigen April ins Kino kommen sollen. Wegen der Coronavirus-Krise wurde der Starttermin aber mehrmals verschoben, zuletzt auf April 2021. Für Hauptdarsteller Daniel Craig ist es der letzte Einsatz als Geheimagent 007.

