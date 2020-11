Staatstheater Braunschweig ist geschlossen zuversichtlich

Szene aus dem Video "Die Zukunft so hell", das Mitarbeiter des Staatstheaters für den Aktionstag der deutschen Theater am 30. November gedreht haben.

Als „Zeichen von Zuversicht, künstlerischer Energie und Verbundenheit zum Publikum“ in der Corona-Krise haben sich gestern Dutzende Theater an einem Aktionstag des Deutschen Bühnenvereins beteiligt. In Hannover bildeten rund 200 Beschäftigte von Staatsschauspiel und Staatsoper eine Menschenkette durch die Innenstadt. Auch in Göttingen, Hildesheim, Oldenburg und Osnabrück beteiligten sich Schauspielhäuser.

Das Staatstheater Braunschweig steuerte auf seiner Internetseite ein kurzes, fröhliches Video bei. Es zeigt Werkstattmitarbeiter und Ensemblemitglieder die auf amüsante Weise mit einzelnen Buchstaben in Berührung kommen und sie vor dem Theater zum Wort „Zukunft“ vereinen – passend zum derzeit fast paradox wirkenden Spielzeitmotto „Die Zukunft so hell“, das auf einem Banner über der Fassade prangt. Wolfsburger spenden 21.000 Euro für das Scharoun-Theater Die beteiligten Theater erklärten, dass sie „ausdrücklich nicht gegen die Schließung als solche“ protestierten. Es gelte, die Pandemie „so gelassen wie möglich, in jedem Fall aber solidarisch durchzustehen“, wie Braunschweigs Intendantin Dagmar Schlingmann bekundete. „Auch wenn unsere Türen noch verschlossen bleiben müssen, sind wir zuversichtlich. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!“ Das Scharoun-Theater Wolfsburg steuerte kein eigenes Projekt zum Aktionstag bei. Fast das gesamte rund 25-köpfige Team sei in Kurzarbeit, erklärte Sprecher Christian Mädler. In einem offenen Brief zur Lockdown-Verlängerung bringt das Haus aber seine große Dankbarkeit zum Ausdruck, dass viele Besucher auf die Erstattung gekaufter Karten verzichtet hätten. 21.000 Euro seien so zusammengekommen. Zugleich halten Intendant Dirk Lattemann und seine Mitarbeiter ihre Kritik daran aufrecht, dass Theater von der Politik als Freizeit- und nicht als Bildungseinrichtungen eingestuft wurden, um den Kultur-Lockdown zu rechtfertigen. Theater Kiel und Lübeck sagen Vorstellungen bis Ende Januar ab Die Theater in Kiel und Lübeck haben derweil „aus Gründen der Planungssicherheit“ alle Vorstellungen bis 31. Januar abgesagt.