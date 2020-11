Luftgitarrenalarm im Homeoffice – AC/DC sind zurück

Ach komm, es ist schon echt lausig. Die Tage kalt und dunkel, das Virus lauert um die Ecke, man vereinsamt im Heimbüro, kann nicht ins Kino, Theater oder Stadion, nicht mal Freunde auf ein Bierchen treffen. In den sozialen Medien laden die Leute ihren Frust ab oder ersatzbefriedigen sich mit Katzenvideos. Alles digatilisiert und erodiert so vor sich hin. November des Grauens.

Doch da: ein Hoffnungszeichen. Ach was, ein Blitz, eine Höllenglocke, ein Kanonenschlag. AC/DC sind zurück. Unkaputtbar. Lärmende Giganten der Beständigkeit. Wiederauferstanden.

2017 war nur noch Angus Young übrig

Denn eigentlich war die Band ja schon scheintot. Mitgründer, Songschreiber und Rhythmusgitarrist Malcolm Young starb 2017. Sänger Brian Johnson wurde wegen drohender Taubheit ausgemustert. Drummer Phil Rudd, weil er wegen Drogen und versuchter Anstiftung zum Mord vor Gericht stand. Und Bassist Cliff Williams fühlte sich mit 66 zum Ruhestand berufen.

Blieb praktisch nur noch Leadgitarrist Angus Young. Den haben wir zuletzt im Sommer 2017 als Überraschungsgast beim Konzert von Guns’n’Roses in Hannover gesehen. Und der 1,57 Meter kleine Gitarrenderwisch setzte die bis dahin zähe Show sofort unter Strom. Pure Energie und Besessenheit, ein Schamane des elektrischen Sirenengesangs von entfesselter, rotziger Vitalität.

Enthaltsamkeit war nicht so ihr Ding

65 Jahre alt ist der Australier mit schottischen Wurzeln jetzt. AC/DC bestehen seit 47 Jahren, was schon ein Faszinosum für sich ist, weil die Gruppe ja für entfesselten Primatenparty-Lebensstil steht, der ihren ersten Sänger Bon Scott schon früh das Leben kostete. Going in to Sin City. Touch to Much. Highway to Hell. Enthaltsamkeit war auch der anderen Ding nicht so, bis auf Angus, der nicht trinkt und sich mit ambitioniertem Kettenrauchen für seine kräftezehrenden Bühnenexzesse fit hält.

Beim letzten Album „Rock or Bust“ vor sechs Jahren musste sein älterer Bruder Malcom dann nach einem Schlaganfall durch den Neffen Stevie Young ersetzt werden. Auf der folgenden Welttournee fiel Sänger Brian Johnson mit Hörschaden aus – für ihn sprang kurzfristig Axl Rose ein. Die größte Punkband der Hardrockgeschichte schien sich unaufhaltsam aufzulösen.

Anstand und Stehvermögen

Bis sie kürzlich plötzlich alle wieder auf der Homepage standen, in der Ankündigung für ein neues Album: „Power Up“. Vom Überwinder der Taubheit Brian Johnson bis zum vor Gericht nochmal davongekommenen Phil Rudd an den Drums. Der Mann ist vermutlich kein Erzsympath, aber einen coolen, schlichten Beat stoisch ein Konzert oder Album lang durchhalten, das kann er.

Wie die Band jetzt in Interviews erzählt, hat sie „Power Up“ bereits 2018/19 heimlich in Vancouver eingespielt. Williams musste sich offenbar dringend vom Ruhestand erholen. Johnson wollte sein Wunder wirkendes Hörgerät vorführen. Und Rudd hatte auf der Beerdigung von Malcom Young offenbar so viel Anstand und Stehvermögen gezeigt, dass die Band wie schon so oft beschloss, es noch mal mit ihm zu versuchen.

Wie Malcolm Young an „Power Up“ beteiligt ist

„Shot in the Dark“ heißt die erste Single-Auskoppelung ihres 17. Studio-Albums, und das ist unter Hit-Aspekten auch der einprägsamste Song. Ein knackiges, melodisches Riff, Johnsons aufgekratzt virile Stimme, der ohrwurmige Refrain mit satten Chören. Der „Shot in the Dark“ ist hier übrigens mal kein Beitrag zur Gewaltverherrlichung, sondern ein Schnäpschen mit Freunden. Eine kraftvolle Gute-Laune-Nummer. Nicht unter den Top Twenty der Band, aber vielleicht nicht allzuweit dahinter.

Was man vom Rest des Albums jetzt nicht mit letzter Überzeugung sagen kann. In Interviews erzählt Angus, dass er die Ideen zu den Stücken noch gemeinsam mit Malcolm entwickelt habe, im Vorfeld des vorletzten Albums „Black Ice“. Sie seien Malcolm wichtig gewesen. Andererseits hatte der große Bruder die Nummern ja erstmal beiseite geschoben. Wohl nicht ganz grundlos. Wirklich ewigkeitstaugliche Riffs fehlen.

Luftgitarre-Bewegung im Homeoffice

Andererseits hat Produzent Brendan O’Brien einen satten Sound hingedreht. Die Gitarren auf Stereo gemischt, aber nicht zu sehr, so dass sich ein so durchhörbarer wie fülliger Klang ergibt. Schlagzeug und Bass pumpen amtlich. Sänger Johnson, 73, klingt so präsent und vital wie ein 30-jähriger Rummelplatzkönig. Und Angus Young schüttelt Soli aus dem Ärmel seiner Schuluniform wie eh. Die Giganten des Riff-Rock wirken so gut in Form, dass man sich schon wieder auf ihre nächste Tour freut. Vom neuen Album dürfen sie dann etwa das leicht melancholische „Through the Mists of Time“ spielen, das knackige „Kick You When You’re Down“, das düster bluesrockige „Demon Fire“ oder den Mitgröhler „Money Shot“.

In jedem Fall ist „Power Up“ ein veritables Antidepressivum und fördert das Luftgitarrespiel im Homeoffice – Bewegung soll ja gesund sein. Und vielleicht hilft Lautstärke auch gegen Corona – zumindest ein paar Nummern lang.

