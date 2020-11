„Ich bin total begeistert“, sagt Andreas Lewin. Man hört ihn die Erleichterung deutlich an. Da ist eine große Spannung gewichen. Denn es war ja eine Premiere. Die erste rein digitale Ausgabe in der 34-jährigen Geschichte des Filmfestes. Da war der Erfolg keineswegs gewiss.

Erstens: Die Entscheidung des neuen Braunschweiger Direktors, mit dem Festival nicht in die Kinos zu gehen, fiel zu einem Zeitpunkt, als von einem zweiten Lockdown noch nicht konkret die Rede war. Das hat Lewin nach dessen Worten auch Kritik in der Branche eingebracht: „Im Nachhinein ist es leicht zu sagen, dass wir praktisch auf den Tag genau richtig lagen. Zuvor aber galt eine Art moralischer Imperativ: Dass man es so lange versucht, die Planung physisch zu fahren, wie die Möglichkeit dazu besteht. Wir haben gesagt: Das muten wir uns nicht zu. Wir schwimmen gegen den Strom. Das war keine einfache Zeit.“

Hohe Qualität

Zweitens: Würde die Technik mitspielen? Auch da vermeldet Lewin: keine Probleme. „Es hat sich ausgezahlt, dass wir mit einem System gearbeitet haben, das auch große Festivals wie Cannes oder Locarno verwenden. Es gab eine hohe Qualität, keine Störungen und Probleme allenfalls bei Details.

Drittens: Würde das Festival in der digitalen Form von den treuen Kinofans überhaupt angenommen? „Ja“, sagt Lewin. „Wir hatten bisher eine Menge positiver Rückmeldungen. Es waren besonders viele Studenten unter den Zuschauern in diesem Jahr, viele Interessenten auch von außerhalb der Region, bis hin nach Süddeutschland.“

Triumph für Bhutan

Es habe sogar Anfragen gegeben, ob man das Programm in Italien, Frankreich oder der Schweiz abrufen könne. „Das geht aber leider nicht, das gibt es Geoblocker, welche die Filmverleiher vorgeben. Das wird sich wohl auch nicht ändern.“

Insgesamt sind laut Lewin 14.000 mal Filme abgerufen worden. „Mit einer solchen Zahl haben wir bei weitem nicht gerechnet.“

Die meisten Aufrufe habe „Lunana“ bekommen der erste und einzige Film aus Bhutan – über ein Yak in einem Klassenzimmer. Lewin versteht das in diesen Zeiten: „Es ist eine märchenhafte Geschichte, einfach erzählt, von großer Poesie und Zärtlichkeit.“

Über Europa hinaus

Dass mit dem kanadischen Beitrag „Antigone“ und der US-amerikanischen Produktion „The Planters“ zwei weitere außereuropäische Filme die „Hitliste“ anführen, spricht laut Lewin für sein Vorhaben, das Festival weiter über Europa hinaus zu internationalisieren.

So sieht er die EU-Förderung, welche das Braunschweiger Festival in diesem Jahr erstmals direkt bekommen hat, zweischneidig. „Einerseits freut uns das natürlich, andererseits ist damit die Verpflichtung verbunden, 70 Prozent europäische Filme zu zeigen. Das ist eine Beschränkung.“ Doch genau darüber werde derzeit diskutiert.

Hauptsponsoren bleiben

Was die Finanzen angeht, so habe man zwar nur 30 Prozent der Einnahmen des vergangenen Jahres erzielen können. „Aber immer noch mehr, als hätten wir in Kinos mit coronabedingt 20prozentiger Auslastung gespielt.“ Die Hauptsponsoren bleiben laut Lewin bei der Stange, einige kleinere, vor allem Stiftungen, seien allerdings in diesem Jahr weggebrochen.

Deshalb sieht der Direktor nicht ohne Sorgen in die Zukunft. „Es wird auch im nächsten Jahr noch viel Not in der Kultur vorhanden sein. Es gibt kein Corona-Förderung für Festivals. Die einzige Förderung, die wir bekommen, etwa von Nord-Media, sind Digitalisierungsgelder, keine fürs Live-Event.“ Dennoch hofft er im kommenden Jahr wieder auf ein 100prozentiges Kinofestival. „Aber es wird nicht so werden wie zuvor. Es wird mit Sicherheit Veränderungen geben.“

Weiter Weg ins Kino

Teile der digitalen Programmgestaltung sollen weitergeführt werden. „Wir sind da erst ganz am Anfang unserer Überlegungen.“ Lewin verweist auf womöglich ältere Festivalfreunde aus Clausthal-Zellerfeld, die sich über das Digital-Angebot gefreut hätten, weil für sie der Weg ins Kino nach Braunschweig recht aufwendig sei. „Für solche Leute wollen wir uns Gedanken machen.“

Das gilt auch fürs Rahmenprogramm. Die digitale Befragung von Filmschaffenden etwa soll weitergeführt werden, auch aus ökologischen Gründen: „Es macht ja keinen Sinn, einen Regisseur für ein Filmgespräch über den Atlantik zu holen.“

Im übrigen hält Lewin im Gegensatz zu vielen Branchenkollegen nichts von dem Gegeneinander zwischen zwischen Kino und Streaming. „Beide können nebeneinander bestehen. In den USA gibt es gemeinsame Angebote, da geht beides Hand in Hand.“ Angst vor Streaming-Diensten hat Lewin jedenfalls nicht: „Wir haben in ja bewiesen: Wir können auch Netflix!“