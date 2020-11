Warum sollten Sie das Buch eines Mannes lesen, der vor monströser Kulisse Heavy Metal singt? Nun: Er hat was zu sagen. Von allen Musikerbiografien, die sich in meinen Regalen angesammelt haben, ist Bruce Dickinsons „What does this button do“ die witzigste, geistreichste und ehrlichste.

Zur Verortung: Bruce Dickinson singt seit 1981 in der britischen Band Iron Maiden. Für die zweite Generation Schwermetall ist sie ungefähr das, was Black Sabbath, Deep Purple oder Led Zeppelin für den Hardrock der späten sechziger und der siebziger Jahre waren. 100 Millionen verkaufte Platten, über 2000 Konzerte, darunter solche mit 250.000 Menschen auf einmal: 55 Jahre nach ihrer Geburt ist die Eiserne Jungfrau erfolgreicher denn je. Ihre beiden jüngsten Platten schafften in so unterschiedlichen Märkten wie Großbritannien und Deutschland Platz 1.

Der am wenigsten typische Rocksänger

Das ist nicht schlecht für eine Band, deren Songs mörderisch laut und tierisch kompliziert sind, schon mal länger als zehn Minuten dauern und sich vom melancholisch tanzbaren Zeitgeist unterscheiden wie der Reformator Martin Luther von Melania Trump. Irgendwie haben es Steve Harris, Nicko McBrain, Adrian Smith, Janick Gers, Dave Murray und eben dieser Bruce Dickinson geschafft, sich treu zu bleiben und künstlerisch zu wachsen. Eine im Rockgeschäft seltene Qualität.

Das wäre noch kein Grund, dieses Buch zu lesen. Aber: Dickinson ist so ziemlich der am wenigsten typische Rocksänger. Obwohl er auf der Bühne dem Ideal des Schwermetallers entspricht, Töne produziert, die jede Feuerwehrsirene mit Neid erfüllen, und herumturnt wie David Lee Roth: Der Mensch hinter der Show ist ein anderer.

Dickinson wird Leistungssportler

Jeder Musiker leidet unter dem ständigen Wechsel zwischen Strom und Starre, zwischen dem Adrenalin-Kick auf der Bühne und der grauenhaften Langeweile zwischen den Auftritten. Viele lindern den Schmerz, um es in den Worten des Countrysängers Kinky Friedman zu sagen, mit fünfzig verschiedenen Kräutern und Gewürzen. Dickinson wird Leistungssportler. Im Buch erzählt er, wie er sich zwischen den Konzerten fortstiehlt, Trainer sucht und als Degenfechter so hart an sich arbeitet, bis er zu den zehn Besten seiner Altersklasse gehört. Nationalmannschaft statt Drogensucht. Er macht den Pilotenschein für die dicken Vögel, seither fliegt er das Band-Flugzeug oder kommerzielle Passagiermaschinen. Anstatt am Pool irgendeiner Millionen-Villa zu lungern, macht er sich während des Balkan-Krieges ins belagerte Sarajevo auf, um den leidenden Menschen zu zeigen, dass sie nicht allein sind. Dickinson ist Ehrenbürger der bosnischen Stadt.

Wie wird aus einem kleinen Menschen ein großer Star mit scheinbar unerschöpflichen Kräften? Dickinsons Buch beschreibt seinen Weg von ganz unten nach ganz oben, von der Bruchbude zur eigenen Boeing, erfrischend unpathetisch. Er schildert eine Kindheit, in der die Eltern mehr um den Aufstieg als um ihren Sohn kämpften – und in der Misshandlung durch Lehrer und Mitschüler zum Alltag gehörte. Er beschreibt das sachlich, ganz im Sinne der „stiff upper lip“, Sinnbild britischer Disziplin. Das Ernste ist gut zu lesen, weil Dickinson schreiben kann, man weiß es seit „The Adventures of Lord Iffy Boatrace“. Und weil er Sinn für die gut erzählte Pointe hat, bleibt das Zwerchfell im Training. Trost für jeden Schüler, der sich von seinem Musiklehrer unterschätzt fühlt: Der Eintrag nach dem Vorsingen lautete: „Bruce Dickinson, Nichtsänger.“

Die Maiden-Geschichte bekommt durchs Buch Struktur

Es scheint, als hätte sein wahres Leben erst angefangen, als er, für ihn selbst überraschend, als Leadsänger vor einem Mikrofon stand. Vieles aus der Maiden-Geschichte kennt der Fan, aber hier bekommt es Struktur. Dickinson gibt nicht den Band-Mysteriker, sondern berichtet, wie die Band wächst, weil sie mit grimmigem Ernst an sich arbeitet. An einigen Stellen kommt Dickinson uns sogar technisch. Falls Sie immer schon mal wissen wollten, warum ein Sänger besser keine engen Hosen trägt: Hier lernen Sie etwas fürs Leben.

„What does this button do“ schildert lakonisch ein sensationelles Leben. Wer kann, sollte das englische Original lesen. Da funkelt The Bruce noch ein wenig mehr als in der Übersetzung. Dass die in einer Reihe erschienen ist, die der Verlag glaubte, „Hardcore“ nennen zu müssen, ist nicht Dickinsons Schuld und müsste ggf. in einer Séance mit der verblichenen Frau Uhse erörtert werden.