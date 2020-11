In den vergangenen 33 Jahren konnte es Filmfestbesuchern schon mal passieren, dass sie Lieblingsfilme aus dem üppigen Programm-Menü nicht zu sehen bekamen: Leider schon ausverkauft. Oder man hatte an Vorstellungsterminen keine Zeit.

Malheure dieser Art sind beim 34. Braunschweiger Filmfest seltener zu befürchten. Ihm wird zwar vieles fehlen, was den Mehrwert eines Festivals ausmacht: Begegnungen mit Regisseuren, Schauspielern und anderen Filmfans. Doch der Kerninhalt ist seit gestern Abend eine Woche lang online abrufbar: 82 neue Filme aus Deutschland, Europa und darüber hinaus, ausgewählt vom neuen Festival-Chef Andreas Lewin und den engagierten Mitgliedern des Filmfest-Vereins.

Suizide von Schweizer Topmanagern gaben den Anstoß

Wie die Wirtschaftstragödie „Jagdzeit“ der Schweizer Regisseurin Sabine Boss. Den Anstoß zu dem beklemmenden Psycho-Drama über den Machtkampf zwischen zwei Top-Managern gaben Suizide in der Schweizer Wirtschaftswelt – besonders der Freitod des Finanzchefs der Zurich-Gruppe Pierre Wauthier 2013. Im Abschiedsbrief gab der Manager dem „menschenverachtenden Führungsstil“ des damaligen Verwaltungsratschef Josef Ackermann eine Mitschuld. Ackermann trat zurück, wurde aber später entlastet.

Held von Bosses Film ist Alexander Maier, Finanzvorstand eines fiktiven Schweizer Automobilzulieferers. Stefan Kurt spielt ihn als verschlossenen, aber verantwortungsbewussten Zahlenexperten, dem allerdings der Draht zu den Vorstandskollegen und Firmeneignern fehlt. So wird er auch überrascht, als die eines Tages einen neuen Vorstandschef präsentieren. Hans-Werner Brockmann ist ein ganz anderer Typ als Maier: gewieft, eloquent, ohne Bindung an Tradition und Belegschaft der kriselnden Firma. Ulrich Tukur verkörpert ihn vordergründig jovial, in den entscheidenden Momenten aber eiskalt.

Erbitterter Machtkampf in der Führungsetage

Bald tun sich Risse zwischen den Managern auf. Maier will die Forschungsabteilung stärken, Brockmann sie abschaffen. Maier will die Eigenständigkeit der Firma bewahren, Brockmann Investoren zum Einstieg bewegen. Der wendige Vorstandschef ködert den Finanzmann mit privaten Einladungen, um ihn dann mit feinen Nadelstichen seine Überlegenheit spüren zu lassen. Die Spannungen spitzen sich zu. Maier sucht nach Wegen, Brockmann zu stürzen, trägt offiziell aber seine Ziele mit. Absorbiert von Zahlenkolonnen und Meetings, entfremdet er sich von seiner Frau, seinem Sohn, seinen Kollegen, der Realität.

Regisseurin Sabine Boss inszeniert den schleichenden Absturz des Managers in kühlen Bildern von Designer-Appartments, schlackenlos-funktionalen Büros, edlen Restaurants. Das intensive Kammerspiel ist nicht klischeefrei, aber subtil und atmosphärisch dicht umgesetzt. Differenzierte Grautöne statt Schwarz-Weiß-Malerei. Auch dank starker Schauspielerleistungen entfaltet es einen dunklen Sog bis zum dramatischen Ende.

