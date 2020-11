Kino-Schließungen: Flebbe will klagen

Hans Joachim Flebbe (69) empört sich über die erneute Zwangsschließung der Kinos im November. Dagegen will er gerichtlich vorgehen. In einer Mitteilung spricht der Betreiber des Braunschweiger Astor-Kinos und anderer Lichtspielhäuser von „blindem Aktionismus“ und schreibt: „Alle kulturellen Institutionen werden auf Null heruntergefahren, obwohl im Theater oder im Kino objektiv kein Risiko besteht.“ Flebbe verweist darauf, dass anders als in der Gastronomie die Gäste in Richtung Leinwand schauten, geredet werde im Kino kaum. Zudem seien heutige Großkinos mit Belüftungs- und Klimaanlagen ausgestattet, die mit bis zu 100 Prozent Außenluft für saubere Luft sorgen. „Wir sind in der Lage, für einen sicheren Besuch zu sorgen und durch unser Buchungssystem die Kontaktverfolgung zu gewährleisten“, erklärt Flebbe. „An den meisten Hotspots mit Infektionszahlen von über 200 gibt es keine Kinos oder Theater. Das beweist doch, dass die Kinos gar keine Treiber der Infektion sein können.“ Flebbe ist skeptisch in Bezug auf die versprochene finanzielle Unterstützung in der zweiten Lockdown-Phase. „Helfen können nun nur noch schnelle und vor allem unbürokratische Hilfspakete, um den vollständigen kulturellen Kollaps zu verhindern“.