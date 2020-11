Das traurige Ende ist besiegelt, und die Stars von einst stehen auf der Straße. Solotänzerin Marie-Luisa Kaster (33) etwa, deren Mutter schon im Fernsehballett tanzte und die nun berichtet: „Den Tanz gebe ich nicht ganz auf, aber ich habe bereits eine Umschulung zur Heilpraktikerin begonnen.“

32 Tänzerinnen und Tänzer aus 18 Nationen verlieren ihren Arbeitsplatz – und die deutsche TV-Landschaft ein vertrautes Stück Identität.

Am Samstag (31. Oktober) bittet das Deutsche Fernsehballett zum letzten Tanz. „Die große Show zum Abschied“ (MDR, 20.15 Uhr) wird das Finale, Musiker wie David Garrett (40), Beatrice Egli (32) und Michelle (48) kommen zum Tschüss sagen. Danach ist Schluss, nach fast 60 Jahren auf dem Bildschirm.

Fernsehballett zeigt noch einmal alles

„Die Tänzerinnen und Tänzer werden in der Show noch einmal alles zeigen, was sie können“, verspricht der Berliner Künstlermanager Peter Wolf (63), der die Kompanie seit acht Jahren führt. Sie beherrschten tänzerisch alles, vom Schuhplattler bis zum Cancan. „Doch man muss der Realität ins Auge sehen: Die Zeiten der großen Shows im Fernsehen sind vorbei.“

Das Fernsehballett 1991 mit Ost-Star Gunther Emmerlich. Foto: imago stock

Das Ballett war eine Institution, die für viele Zuschauer so fest zum TV-Programm gehörte wie das Sandmännchen oder der Wetterbericht. Die schwingenden Tanzbeine waren überall dort zu sehen, wo stimmungsvolle Musik zum Konzept gehörte – bei „Wetten, dass..?“ mit Thomas Gottschalk genauso wie in der Show „Willkommen bei Carmen Nebel“.

Doch die Sender setzen mittlerweile auf neue Showideen, fröhliche Frauen in Miniröcken scheinen nicht mehr in die Zeit zu passen. Seit Jahren geht es für das Fernsehballett bergab. Die Buchungen bleiben aus. Lesen Sie hier: 50 Jahre „ZDF-Hitparade“: Alles was man zur Show wissen muss

Fernsehballett: Nur der MDR hielt ihm die Treue

Der MDR sei als einziger regelmäßiger TV-Auftraggeber übrig geblieben, das reiche nicht, um das Ensemble weiterhin zu unterhalten, begründet Wolf die Auflösung. Eine Show mit 18 Tänzerinnen und Tänzern im Fernsehen koste rund 40.000 Euro. Seit 2017 hat es keinen Auftrag mehr vom ZDF gegeben.

Das Fernsehballett – hier mit Dieter Thomas Heck – feierte nach der Wende auch im Westen Erfolge. Foto: imago images / United Archives

„Es war schon länger klar: Es geht nicht mehr“, weiß auch Emöke Pöstenyi (78). „Ich bin traurig, aber das Ende überrascht mich nicht.“ Die heute im brandenburgischen Bad Saarow lebende Ungarin war fast vier Jahrzehnte lang das Gesicht der Truppe. Lesen Sie hier: Warum „Verstehen Sie Spaß?“ die letzte Show ihrer Art ist

Auch Pöstenyi wird Gast der MDR-Abschiedssendung sein. Am selben Tag erscheint ihr Buch „Das Fernsehballett – Mein Leben mit dem Tanz“.

Schon DDR-Zuschauer staunten über die eleganten Verrenkungen

Gegründet wurde das Ballett 1962 in der DDR. Kostüme, Musik und Bewegungen wirkten auf die ostdeutschen Zuschauer geradezu exotisch. Nach dem Mauerfall schaffte das Ensemble dann den Sprung auf die gesamtdeutschen Bühnen – zum 30. Jubiläum gratulierte Bundeskanzler Helmut Kohl persönlich.

Das Deutsche Fernsehballett verabschiedet sich mit einer MDR-Gala vom Publikum. Foto: MDR/ Tom Schulze / MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Seit Beginn des Jahres wissen die Mitglieder, dass es zuende geht. Doch der Schlussstrich kommt früher als geplant: Ursprünglich wollte das Fernsehballett 2021 nochmal auf Abschiedstournee gehen. Die fällt nun aus, wegen Corona, mit der bereits aufgezeichneten MDR-Gala endet ein Kapitel TV-Geschichte. Geschäftsführer Peter Wolf macht keinen Hehl aus seinem Abschiedsschmerz: „Es ist hart.“