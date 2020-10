Mit der 3 durch Braunschweig: Rapper MC Rene dreht Dokumentation

Der 44-Jährige sitzt im Staatstheater Braunschweig, Arm auf der Rückenlehne eines Samtsitzes abgelegt. Einer seiner Sneaker ruht auf seinem Oberschenkel, Holzfällerbart und -hemd lassen nichts vom einstigen Baggy-Pants-Hip-Hop vor zwanzig Jahren erahnen. MC Rene ist in der Stadt. Er hat etwas vor.

Mit „Renevolution“ debütierte er 1995 in Deutschland

Seine Wurzeln liegen in der Weststadt. Hier hat MC Rene den Hip Hop gelebt, nicht im großen Saal des Staatstheaters. Im Jugendzentrum Rotation an der Elbestraße hat der gebürtige Braunschweiger, der bürgerlich René El Khazraje heißt, den Grundstein für seine Karriere gelegt, die in die Geschichte des deutschen Raps eingegangen ist. Sein Album „Renevolution“ aus dem Jahr 1995 steht exemplarisch für den Sound einer Hip-Hop-Generation, in der Namen wie „Such A Surge“ und „DJ Tomekk“ mit ihm genannt werden. Bei Viva hat er die Szene-Sendung „Mixery Raw Deluxe“ moderiert. Unvergessen sind seine Streits mit Kool Savas und Azad, die Anfang der 2000er-Jahre Wellen in der deutschen Rap-Branche geschlagen haben. Und dann wurde es ruhiger um MC Rene.

Diese Woche hat es ihn für Dreharbeiten von Köln zurück in seine Heimat Braunschweig verschlagen. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät der 44-jährige Rapper, was er vorhat.

MC Rene filmt in Braunschweig

„Ich drehe eine Dokumentation. Sie soll mich porträtieren“, erklärt Rene. Es gehe aber auch um die Geschichte der Stadt Braunschweig als solche. „Früher bin ich mit der Drei von der Weststadt in die Innenstadt gefahren“, sagt Rene. Gedanklich soll die Dokumentation auf eben jene Reise gehen. „Was hat mich in der Stadt geprägt? Diese Frage will ich beantworten“, fasst er zusammen, „Es geht auch um die Weststadt in den Jahren 1982 bis 1994.“

Ist Rap Kultur? Klar, sagt MC Rene

Er schwärmt von der Hip-Hop-Szene Braunschweigs in jener Zeit: „Früher, wo jetzt das Schwanensee ist, gab es einen Hip-Hop-Club – und da war eine Mauer. Da hat man sich getroffen.“ Alles schön und gut – aber was hat das mit Kultur zu tun? „Hip Hop hat kreative Räume für Menschen geschaffen, die in der Gesellschaft sonst nichts zu melden haben“, erklärt das Kind marokkanischer Eltern. Seine Texte sind gesellschaftskritisch, sie prangern den Druck in einer kapitalistischen Gesellschaft an. Er verzichte in seinen Stücken auf den stereotypen Gangster-Rap, der sich mit Frauen, Reichtum und Drogen beschäftigt. Aber: „Ich verurteile solche Texte auch nicht. Eine Empörung darüber sagt mehr über die Gesellschaft aus als über den Rap. Hip Hop ist ein Spiegel der Gesellschaft.“ Er vergleicht die moralisch-sittliche Empörung über den Sprechgesang mit der Reaktion von Eltern als die Beatles modern waren. „Die Gesellschaft sucht sich immer einen Sündenbock.“ Rap sei Teil des kulturellen Geschehens, denn: „Wenn durch Reibung Kunst entsteht, ist das Kultur.“

Deshalb dreht er im Staatstheater Braunschweig

Und auch wegen dieser Diskussion, was nun Kultur sei und was nicht, hat es ihn für seine Dokumentation ins Staatstheater verschlagen. „Das Staatstheater ist ein Ort, an dem Kunst gemacht wird“, sagt MC Rene – es ist das, was das Jugendzentrum in der Weststadt für ihn einst war. „Es ist für mich eine Metapher“, führt er aus, „Ich darf an diesen Orten arbeiten.“ Ein Privileg.

Die Dokumentation (Regie: Alexander Materini, Kamera: Florian Semineth) hat einen qualitativ hohen Anspruch, betont der Rapper. „Sie wird in schwarz-weiß produziert“, sagt er. Voraussichtlich erscheint sie im Januar 2021 in den sozialen Medien – zusammen mit seinem neuen Album „Irgendwas stimmt“. Das genaue Datum hängt davon ab, wie schnell die Vinyl-Platten gepresst sind.

Ganz sicher ist jedoch: Sein 30-jähriges Hip-Hop-Jubiläum will MC Rene am 27. November 2021 im Braunschweiger Westand nachholen.