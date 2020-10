Tanzstück in Braunschweig: Wenn Zuschauer unter Tänzern liegen

Sorum kann man’s natürlich auch drehen: Wenn wegen der Corona-Schutzmaßnahmen so viel nicht erlaubt ist, suchen wir doch einfach mal, was dadurch möglich wird. So jedenfalls haben Braunschweigs Tanzchef Gregor Zöllig und seine Dramaturgin Ira Goldbecher auf die Krise geguckt und mit Ausstatterin Sabine Mader einen Parcours entworfen, wie er unter Abonnement-Normal-Bedingungen nicht stattfinden könnte.

Nur weil jetzt wegen des Sicherheitsabstands sowieso viel weniger Zuschauer ins Theater dürfen, war es möglich, statt des Frontaltheaters auf der Bühne, wo jetzt eh höchstens sechs Tänzer gleichzeitig tanzen dürfen, eine Perfomanz mit vielen kleinen Stationen zu bauen, wo die Tänzer allein oder zu zweien nur zehn Zuschauern begegnen. „Wir haben die neuen Anforderungen einfach mal als Chance gesehen“, betont Goldbecher.

Immer zehn Zuschauer zusammen werden durchs Haus geführt

Tatsächlich kämen die Zuschauer den Tänzern so sogar näher als sonst, obwohl der Sicherheitsabstand überall eingehalten werde, betont Zöllig. Klar, sie sind ja nur zu zehnt. Dafür gibt es dann zehn Gruppen, die zeitversetzt durchs Haus geführt werden und dafür Eintrittskarten mit dem genauen Startzeitpunkt erhalten.

Das Stück „Die Zeit ist reif – Ein Manifest für die Gemeinschaft“ will Station für Station bestimmte Fragen des sozialen Zusammenlebens, auch und gerade unter Coronabedingungen, ausloten. Die Spielorte sind, so zeigt unser Durchlauf, oft auch schon ohne Tänzer spannend. So geht es von der Unterbühne, zu der man sich durch labyrinthische Gänge vorarbeitet, durch Probensäle und über die Bühne bis unters Dach. Selbst vertraute Räume wie Spohr-Saal und 3.-Rang-Foyer sind aber spektakulär umgebaut. Fans des alten Staatstheaters werden allein daran ihre Freude haben.

Tänzerin bewegt sich auf einer Folie über den Zuschauern

Auf der Hinterbühne etwa ist eine Folie aufgehängt, unter die die Zuschauer sich legen, während oben eine Tänzerin herumklettert. Im 3. Rang ist es umgekehrt: Die Zuschauer laufen über Glasplatten, unter denen die Tänzer herumkriechen. Und im Spohr-Saal bewegt sich ein Solist im Plexiglasschrein als Raumverdränger mobil durch die Menge. „Es geht uns immer um die Frage, wie sehr man sich als Gruppe empfindet, ob Ausgrenzung dafür nötig ist, und wie man leben möchte“, sagt Zöllig. Der Perspektivwechsel – mal überblickt der Zuschauer die Situation, mal ist er ihr liegend ausgeliefert – solle das Nachdenken anregen.

Die Zeit sei reif dafür, findet er, denn gerade der Lockdown, der Zwang zum Abstandhalten hätten doch überall das Bedürfnis verstärkt nach Begegnungen, Berührung und Austausch.

Zuschauer laufen über Glasplatten, unter denen Tänzer kriechen

„Wir mussten mit den Tänzern, die auch in ihrer Berufsausübung geradezu darauf angewiesen sind, erst wieder zu neuem Bewegungsmaterial finden, das jetzt oft durch die Räume vorgegeben ist. Unter den Plexiglasscheiben können sie etwa nicht aufrecht gehen“, erläutert der Choreograph.

Abgestimmt auf die Räume und die mit ihnen verbundenen Themen hätten doppelt besetzte Tänzer manchmal zu anderen Lösungen gefunden. „Das haben wir so stehen lassen, insofern ist an Abenden mit Doppelvorstellungen immer auch die zweite interessant, weil wir dann die Tänzer durchtauschen.“ Es seien aber jedesmal alle 15 Tänzer beteiligt, aber manchmal in verschiedenen Rollen.

Und schon wer in einer Vorstellung nicht die erste, sondern die dritte Runde mitlaufe, können etwas anderes erleben: „Die Performanz dauert an jeder Station so lange, bis alle Zuschauergruppen durch sind, dabei wird das Material ja nicht einfach wiederholt, sondern das Thema entwickelt sich weiter“, so Zöllig.

Vorstellungen am 23., 30. und 31. Oktober, 13., 15., 20. November. Karten: (0531) 1234567.