Knatsch beim Generationenwechsel in der Brunsviga

Es begann vor knapp 40 Jahren mit einem „provisorischen Bürgertreff“ in der früheren Konservenfabrik Brunsviga. 1981 hatte sie den Betrieb eingestellt, die Stadt kaufte das Gelände, und aus der alternativen Szene heraus gründete sich ein Verein, der hier ein basisdemokratisch organisiertes Kulturzentrum schaffen wollte.

Mit seiner Schwester Elke Flake und Georg Halupzcok war Uwe Flake fast von Beginn an dabei. Als die Stadt 1985 drei Arbeitsbeschaffungsstellen schuf, weil das florierende Zentrum professionellere Strukturen brauchte, wurden sie die ersten hauptamtlichen Kräfte und übernahmen de facto die Leitung der Brunsviga. Sie prägten sie fast drei Jahrzehnte. Nun ist mit Uwe Flake der letzte leitende Vertreter der Gründergenerationen in den Ruhestand gegangen.

Keine geplante Abschiedsgala – Atmosphäre scheint vergiftet

Der Abschied verlief nicht reibungslos. Offenbar hatten sich Konflikte mit Axel Uhde und Christiane Mielke zugespitzt, den Nachfolgern von Georg Halupczok und Elke Flake, die 2015 und 2019 ausgeschieden waren. Um welche Interna es ging, wollen beide Seiten nicht sagen. Die Atmosphäre scheint vergiftet. Eine geplante Abschiedsgala sagte Uwe Flake ab. „Vielleicht kann sie im Sommer nachgeholt werden. Aber nicht in der Brunsviga“, knurrt der 66-Jährige.

Trotz des Endes mit Verschmorungen sei er stolz auf das, „was wir aufgebaut haben“. Das „wir“ sei ihm wichtig – es seien ja so einige Menschen daran beteiligt gewesen, dass aus einer maroden Fabrik eines der größten Soziokulturzentren im Norden geworden sei. „Auch wenn vom basisdemokratischen Traum nicht so viel geblieben ist.“

Offener Kindertreff in der Brunsviga war der erste Schritt

Rückblende in die späten 70er: Flake, gebürtiger Osnabrücker, studierte Sozialpädagogik in Braunschweig und machte gemeinsam mit seiner Schwester Elke in der „Grölgruppe“ politische Straßenmusik quer durch Deutschland. Als der Brunsviga-Verein loslegte, brachten sie sich ein und organisierten mit ihren Kontakten zu befreundeten Musikern und Kabarettisten wie Thomas Pigor erste Gastspiele.

Es gab alle Hände voll zu tun, erzählt Flake. „Wir hatten nur einen größeren Gemeinschaftsraum, und der diente auch als Plenum, Kindertreff und Werkstatt.“ Es wurde viel geplant und diskutiert – „aber wenn es ans Umsetzen ging, waren die mit den größten Ideen oft nicht dabei“.

Jörg Heckmann (53) ist der neue künstlerische Leiter der Brunsviga. Foto: Florian Arnold

Flake baute zunächst einen offenen Kindertreff in der Brunsviga auf. Er wurde zu einem Markenzeichen und auch zum Eisbrecher hin zur Nachbarschaft, die das alternative Treiben erst teils skeptisch beobachtete. Heute umfasst das Kinderhaus auch einen großen Hort, zudem betreut es den Ganztagsbetrieb in den Grundschulen Heinrich- und Comeniusstraße.

Flake übernahm dann die künstlerische Leitung des Kulturzentrums, mittlerweile mit fester Stelle. 1994 wurde der Umbau der früheren Fabrik mit der Eröffnung des großen Saals mit knapp 300 Plätzen abgeschlossen. Er wurde mit einer Revue eingeweiht, „1200 Jahre Brunsviga“. „Das war klasse, aber auch eine Riesenarbeit mit 180 Mitwirkenden“, erinnert sich Flake. In den kommenden Jahren schrieb er regelmäßig Brunsviga-Musicals mit (lokal-)politischen Spitzen, die oft große Publikumserfolge wurden. Darin erfüllte sich ein Teil seiner Idee, „die Brunsviga-Besucher nicht zur zum Zuschauen, sondern zum Mitmachen zu aktivieren“.

Das Publikum alterte mit den Brunsviga-Machern

Sonst legte Flake einen Schwerpunkt auf Kabarett. Viele Große des Genres traten hier regelmäßig auf, von Dieter Hildebrandt bis Bruno Jonas, nicht nur beim alljährlichen Satirefest. Das Publikum alterte mit ihnen. So kreativ sie war, „das Chaos der Anfangszeit will ich nicht nochmal erleben“, sagt Flake. Den Ruhestand will er gelassen angehen: „Malen, wieder mehr Musik machen, und viel Radfahren“.

Neue Pläne für die Brunsviga hat Flakes Nachfolger als künstlerischer Leiter. Jörg Heckmann, 1967 in Eschwege geboren, studierte Publizistik, Politologie und Anglistik in Göttingen. Nebenher arbeitete er als Chef-DJ in einer Disko. Anfang der 2000er-Jahre, erzählt Heckmann, habe er dann eine Technikerstelle und später auch die künstlerische Leitung im Kasseler Varieté Starclub übernommen. Ab 2007 habe er sich ein weiteres Standbein als Tourneeleiter, Techniker und Veranstalter für Comedians und Kabarettisten wie Murat Topal, das Glas-Blas-Sing-Quartett und andere aufgebaut. In den vergangenen Jahren war er freischaffend tätig. „So habe ich viele Veranstaltungsorte in ganz Deutschland kennengelernt – bis hin zur Brunsviga.“

Anfang des Jahres bewarb er sich um die Nachfolge Flakes und erhielt unter rund 50 Kandidaten den Zuschlag. Künftig will er das Veranstaltungsgebot breiter aufstellen, mit Varieté etwa, aber auch mit E-Sport-Events, oder indem er angesagten Youtubern wie Rezo „mal eine analoge Bühne bietet“. Auch Rock- und Hip-Hop-Konzerte kann er sich hier vorstellen. Kabarett und Kleinkunst sollen aber weiter Brunsviga-Markenzeichen bleiben.

KOMMENTAR: VERJÜNGUNG MUSS SEIN

Die Gründergeneration der Brunsviga hat unbestrittene Verdienste. Praktisch aus dem Nichts hat sie mit großem Einsatz und Visionen ein Soziokulturzentrum aufgebaut, das sich sehen lässt. Nach anfänglichem Zögern allerdings mit viel Unterstützung der Stadt, die in den Ausbau investierte, auf Miete verzichtet und jährlich rund 320.000 Euro zum Etat beisteuert – nur für das Kulturzentrum. Das Kinderhaus läuft extra. Für Verwaltung und Betrieb gibt es sieben feste Stellen. Damit kann man etwas anfangen. In den letzten Jahren machte die Brunsviga mit Kabarett, Blues und Folk aber vorwiegend Programm nach dem Geschmack der Generation, die das Haus leitete. Bei diesen Möglichkeiten ist das zu wenig. Die Brunsviga muss wieder ein Zentrum für alle werden.