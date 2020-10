Braunschweiger wollen schwer erkrankte Künstlerin unterstützen

Braunschweig. Julia von Troschke aus Oberndorf hat Blutkrebs und braucht eine Stammzellenspende. Nächste Woche findet in Braunschweig eine Hilfsaktion statt.

Die 48-jährige Julia von Troschke aus Oberndorf am Neckar ist Künstlerin und Mutter zweier Schulkinder. Manche Kunstfreunde aus der Region kennen ihre Arbeiten aus Ausstellungen unter anderem in Braunschweig und Schöningen.

Die Arbeit an ihrer Kunst, das Unterrichten, Zeit mit Familie und Freunden – das ist das Zentrum ihres Lebens. Aktuell ist nichts davon möglich. Denn Troschke hat Blutkrebs. Um zu überleben, braucht sie eine Stammzellenspende.

Aufruf: Zur Stammzellenspende registrieren lassen

Braunschweiger Sammler, Freundinnen und ihre Kuratorin Anne Mueller von der Haegen rufen dazu auf, sich bei der gemeinnützigen DKMS zur Stammzellenspende registrieren zu lassen. Das erhöht die Chancen, die lebensrettende Spende für Julia Troschke oder andere Betroffene zu finden.

Zur Stammzellenspende ist kein stationärer Aufenthalt nötig. Die Zellen werden direkt aus dem Blut ähnlich einer Dialyse gewonnen. Registrieren ist online möglich. Mehr Infos unter www.dkms.de/de/better-together/Julia-braucht-dich.

Von Dienstag, 13., bis Donnerstag, 15. Oktober, jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr, bietet Apothekerin Daniela Bohlmann zudem eine Registrierungsaktion in der Altstadtmarkt-Apotheke an.