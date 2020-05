Peter Tumas geheimnisvolle Malräume in Braunschweig

Zu erkennen ist eigentlich immer etwas auf seinen Bildern. Der Hut, das Steak, das Vogelhäuschen, der offene Damenhausschuh tauchen sogar öfters auf. Und manchmal gehen Schüsseln oder Hüte in Serie und bilden eine Art Tapete, vor der sich anderes, ebenso Gegenständliches abhebt. Kein Wunder, denn Peter Tuma arbeitet gern mit Schablonen. Und ist seit Japan-Aufenthalten fasziniert von dortiger Druck- und Comic-Kunst.

Haben Hut, Staubsauger und Damenschuh so auch nichts Individuelles, so geben sie in der unordentlichen Anordnung in einem nicht mal perspektivisch eindeutigen Raum immer wieder Rätsel auf, lassen einerseits nüchterne, andererseits von Gebrauchsspuren aufgeladene Szenerien entstehen, die zur Spekulation einladen.

Wer hat den Sessel umgeworfen auf der rechten Hälfte der „Großen Idylle“? Ist das zweigeteilte Bild ein Vorher-Nachher-Bild? Dann scharen sich die dicken Ohrensessel und die aus anderem Blickwinkel von unten gemalte Lampe um ein rotes Steak auf dem Tisch, das doch irgendwie krude wirkt und auf blutige Gewohnheiten weist. Rechts sind noch ein paar rote Flecken übrig, ein rot konturierter Tisch und ein unverhältnismäßig großer gelber Ascher mit brennender Zigarette sowie der umgestürzte Sessel: wie die traurigen Überreste einer Party am Morgen danach – oder das, was der Kommissar nach dem Verbrechen findet, tatort-reiniger-mäßig.

Die „Große Idylle“ hat jedenfalls ihre dunkle, traurige Seite. In „Auszug aus großer Idylle“ finden sich Sofa, Lampe und Gummibaum am warmgelben Tisch, auf dem ein Modellhaus und ein Bett in falschem Maßstab vielleicht für Träume von Gemütlichkeit stehen, während auf der rechten Bildhälfte alle Gegenstände nur noch gestrichelt vorkommen, die Tür gestützt ist wie bei Theaterkulissen. War eben alles nur Traum, Illusion, keine bleibende Statt. Auszug, Auflösung.

Fast etwas gruselig fasst Tumas Triptychon „Schögels Schicksal“, das einem verschwundenen Menschen aus Schöningen gewidmet ist, ein Menschenleben zusammen: Auf Schüssel-Tapete ein schon gefährlich sarghafter Schrank mit Hut und Hausmodell stehen im ersten Bild noch für Normalität. Im Mittelbild raffen Steak, Hut und Hausmodell am wiederum sarghaften Sofa ein konzentriertes Stück Alltag, Rückzugsgebiet, Heim? Aber der Hintergrund ist schon völlig schwarz. Und im dritten Bild steht tatsächlich die Bahre im Pillenmeer, das Hausmodell wie ein Koffer abgestellt daneben. Mancher trägt seine Habe, sein Heim so mit sich herum, festen Boden hat er nicht mehr gefunden.

Manchmal muss man bei Tuma die Realität erst aus der ornamentalen Abstraktion wieder herauslesen. Die Halbkreise, die aus waagerechten Streifen herausragen erweisen sich bald als Karteikartenreiter und bilden den Fond für ein darübergeworfenes Damendessous nebst offenen Schuhen. Der Titel „Fahndung“ setzt sofort ganze Filme frei, die mit diesen Indizien und Akten zu tun haben könnten.

Interessant ist, wenn Tumas Seerosenbilder, japanisch zu einfachen Tupfen reduziert, dann doch Monetsche Tiefe haben, schaut man ins natürlich grüne Getrübe, das in ihren Zwischenräumen sichtbar wird.

Gern verbarrikadiert Tuma dem Betrachter den Blick, wenn Landschaften aus waagerechten Streifen wie Schranken zusammengesetzt sind oder Wälder einen Vorhang senkrechter schwarzer Stämme vor Lichtung bilden, in denen doch irgendwo ein Vogelhäuschen hängt, manchmal aber auch Mülltonnen stehen. Es sind gefährdete Idyllen, gefährliche Mysterien.

Im „Deutschen Wald“ hängen auch zwei leere Hemdchen, als seien die Menschen ausgegangen oder hätten sich zu weit vorgewagt in den Mythos. Überhaupt fehlen die Menschen auf Tumas Bildern, das gibt ihnen die unheimliche Ausstrahlung, als nahe man sich den Räumen unerlaubt. Sie wirken, als sei alles schon geschehen, die Bewohner geflohen, gestorben, geraubt. Gemütlich ist seine Kunst nicht. Aber man denkt sich gern rein, den Assoziationen wird Stoff geboten.

