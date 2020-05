Ein Braunschweiger wandelt in der Tradition der fahrenden Sänger

Von der Bühne eines Poetry Slams zwischen zwei Buchdeckel – kein leichtes Unterfangen. Leben diese Texte doch nicht nur vom Inhalt allein, sondern vor allem von der Performance der Künstlerin oder des Künstlers. Von der Art, mit Stimme, Mimik und Gesten eine vielleicht banal erscheinende Situation in lyrische Kunst zu verwandeln. Gewagt hat dieses Experiment der Braunschweiger Lyriker Eberhard Kleinschmidt in seinem neuen Band „Der wandernde Dichter“. Kleinschmidt ist mit 80 Jahren wahrscheinlich Deutschlands ältester aktiver Poetry Slammer. Aber wie ist er dazu gekommen?

„Ich habe schon als Student angefangen, Gedichte zu schreiben. Ich habe das jahre- beziehungsweise jahrzehntelang im stillen Kämmerlein betrieben“, erzählt der Romanist und ehemalige Dozent der TU Braunschweig im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Gedichte gab es zunächst nur im Freundes- und Bekanntenkreis. 2009 veröffentlichte Kleinschmidt dann mit „Die Jakobskemenate“ seinen ersten Gedichtband. Zwei weitere sollten folgen.

Durch einen Zufall fand er sich schließlich beim Poetry Slam wieder. 2012 begleitete er seine Frau zu einer Veranstaltung in Braunschweig. Erst nur als Zuschauer und Zuhörer dieser Art des lyrischen Wettstreits. „Dann habe ich überlegt: Du könntest selbst auch auf die Bühne gehen.“ Ein Jahr später war es soweit. „Ich bin mit Sicherheit der Oldie“, meint der Slam Poet. Von der überwiegend jungen Slammer-Szene sei er gut aufgenommen und ermutigt worden. „Das Schöne ist die große Gemeinschaft der Poetry Slams“, findet Kleinschmidt. Bisher hat er rund 400 Auftritte absolviert und dafür gut 75.000 Bahnkilometer zurückgelegt – eine Strecke fast zweimal um die Erde. „Ich habe die einsame Poetenwerkstatt aufgegeben und mich als wandernder Dichter auf den Weg gemacht.“

„Der wandernde Dichter“ – so lautet auch der Titel seines neuesten Werkes. Diesem hat der Künstler sein „Credo“ vorangestellt. „Poet ich möchte sein, ein fahr’nder Sänger, / von Ort zu Ort, es hält mich ja nicht länger …“, heißt es in den Schlussversen des Sonetts. Wie also der Tradition der fahrenden Sänger besser folgen, als bei den modernen Dichterwettstreiten auf den verschiedenen Bühnen der Republik?

34 ausgewählte Texte finden sich auf den 140 Seiten. Die Themen sind dabei breitgefächert, von der eigenen Aufschieberei („Aufschieberitis“) über einen Wasserfall als Metapher für das Leben („Der Wasserfall“) bis zu politisch-gesellschaftlichen Themen wie der Flüchtlingskrise („Im Tunnel der Angst“). „Ich habe immer schon versucht, mit meinen Texten die Menschen zu erreichen, die Menschen da abzuholen, wo sie sich befinden“, begründet der Dichter die Vielfalt. Auch der Ton der Gedichte ist dabei ganz unterschiedlich, von heiter-fröhlich zu nachdenklich bis ernst.

Besonders berührend sind die Texte, in denen Kleinschmidt seine eigene Familiengeschichte verarbeitet. Seine Ur-Ur-Ur-Großmutter Zara Schmelen, die als Nama im heutigen Namibia geboren wurde und auf deren „Spurensuche“ sich der Dichter im gleichnamigen Text begibt: „Wo find ich dich? / Und wo im Nirgendwo? // Bist unbekannt, kein Name, wie nicht geboren, / ein Loch in meinem Ahnenpass vom Dritten Reich. / Gar ohne Existenz? Ein weißer Fleck? Verschollen? Verloren? / Nein, ausgeklammert, totgeschwiegen … beides zugleich.“

Trotz ihrer Verschiedenheit gleichen sich die Texte in einer Weise: dem Lyrischen. Alles ist gereimt; zumeist paarig, mal umarmend. Der Grund dafür: „Ich verstehe mich nach wie vor als Lyriker“, sagt Kleinschmidt, „Das versuche ich auch beim Poetry Slam zu erhalten.“ Für ihn muss Sprache klingen, es muss eine Dichtung sein. „Ich bin damit ein bisschen ein Exot“, meint der Slammer.

Als Leser findet man in dem Büchlein unterschiedliche Gedichtformen wie das Shakespeare-Sonett „Credo“ in den einleitenden Worten oder vierhebig gereimte Texte. Auch die Mischform der Ballade („Der neue Pygmalion“) hat sich der Dichter für das moderne Genre des Poetry Slams zu eigen gemacht. Der Vorteil der lyrischen Form: Die Texte funktionieren auch ohne die Performance. Sie sind unabhängig von der Situation des Auftritts. Man kann sie als reine Lesetexte, als Gedichte rezipieren. Das ist natürlich nicht mit einem Live-Auftritt zu vergleichen, regt aber die Fantasie an. Die Performance kann man sich selbst ausdenken. So passt sie dann auch zwischen zwei Buchdeckel.

Eberhard Kleinschmidt: „Der wandernde Dichter“. Periplaneta, 140 Seiten, 12,50 Euro.