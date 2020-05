Zum Tod von Rolf Hochhuth: Der Wutbürger als Schriftsteller

Mit seinem Vatikan-Drama „Der Stellvertreter“ hat Rolf Hochhuth Theatergeschichte geschrieben. Das Stück, das dem Papst eine Mitschuld am Holocaust gibt, löste 1963 einen beispiellosen Skandal aus – und wurde zum Welterfolg. Mit 89 Jahren ist der in Eschwege geborene Autor nun in Berlin gestorben – einer der wichtigsten, aber auch umstrittensten deutschen Dramatiker der Nachkriegszeit.

Bis ins hohe Alter hat er nur wenig von seiner notorischen Kampfeslust verloren. „Hochhuth – Der Störenfried“, so betitelte Birgit Lahann ihre Hochhuth-Biografie. Das „Bild vom Wüterich und Streithammel“ habe mit den Jahren für viele das Bild vom großen Aufklärer überwuchert, schrieb sie darin treffend. Der große Aufklärer, das war er vor allem im Umgang mit der deutschen Geschichte. Aufgewachsen unter dem NS-Regime, wurde die dunkelste deutsche Vergangenheit sein bestimmendes Lebensthema. „Der Holocaust kann nie vergeben und vergessen werden“, sagte er einmal. Er war gerade 26, als er seinen berühmten „Stellvertreter“ zu Papier brachte. Das Erstlingswerk, im Untertitel „christliches Trauerspiel“ genannt, lag im Verlag jahrelang auf Eis, ehe Erwin Piscator sich 1963 bei der Berliner Freien Volksbühne an die Uraufführung wagte. Ein Sturm der Entrüstung folgte. In einer Zeit, in der die Deutschen ihre Geschichte am liebsten verdrängten, waren vor allem kirchlich-konservative Kreise empört. Nun ist das Drama in mehr als 25 Ländern gespielt worden, das Taschenbuch verkaufte sich mehr als zwei Millionen Mal. 2001 kam der Film von Constantin Costa-Gavras ins Kino.

Auch in späteren Stücken wie „Soldaten“, „Unbefleckte Empfängnis“ oder „McKinsey kommt“ bezog der Wutbürger immer wieder zu gesellschaftspolitischen Themen Stellung. Typisch blieb für alle seine Dramen die umfangreiche Recherche, die ihn zu einem wichtigen Vertreter des dokumentarischen Theaters machte. Kritiker sprachen allerdings auch von „Studienratstheater der penetranten Art“.

Als rotes Tuch galt Hochhuth vor allem den Konservativen. Seine Recherchen zu dem Stück „Juristen“ über die Rolle früherer Nazi-Richter in der Bundesrepublik führten 1978 zum Rücktritt des damaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten und früheren Marine-Richters Hans Filbinger.

Hochhuth ging auch sonst keinem Streit aus dem Weg. Mit den Nutzern des Berliner Ensembles, das ihm über eine Stiftung gehörte, lag er im Dauerclinch. Als eine Art eigene Lebensbilanz gab er zum 85. Geburtstag „Das Grundbuch“ heraus. In bisweilen etwas holprigen Versen geht es um Politik, Geschichte, Frauen und immer wieder fast anrührend um die Angst vor dem Ende: „Niemand wird mich bald noch spielen, lesen – bin ich überhaupt gewesen?“

Ein Impuls für Hochhuths Wendedrama „Wessis in Weimar“ kam aus Braunschweig

Es muss ihn gewurmt haben: Ein Linker zu sein, aber von der Linken links liegen gelassen zu werden. Den intellektuellen Theatermachern war der journalistisch arbeitende Theaterschreiber Rolf Hochhuth peinlich, der reagierte entsprechend wütend wie ein verschmähter Liebhaber. Seine Stücke sind nun mal keine Textflächen oder Collagen, wie sie heute angesagt sind. Er schrieb Dialoge, oft pointiert, manchmal arg papieren. In Braunschweig war „Juristen“, das Stück, über das Ministerpräsident Filbinger stürzte, schon angekündigt, gespielt wurde dann aber „Ärztinnen“, ein Stück über gefährliche Pharmaversuche, durch die zwei Medizinerinnen – Mutter und Tochter – unwissentlich ihren Sohn und Enkel töten. Eigentlich eine Rolle für die beliebte Braunschweiger Schauspielerin Ingeborg Riehl, die aber erkrankte. Für sie wäre auch „Die Hebamme“ passend gewesen, eine Diakonisse im Kampf gegen unwürdige Barackenunterkünfte, mit der Inge Meysel Erfolge feierte. Aber resolute Volkstheater-Komik war erst recht verdächtig an Theaterkunstinstituten. Staatstheater-Intendant Mario Krüger setzte 1986 noch Hochhuths „Judith“ auf den Spielplan, worin eine Journalistin über den Mord am US-Präsidenten reflektiert, da er wieder Vietnam-Giftgas produzieren lässt. War nicht sein stärkstes Stück.

In einem „Leser fragen“-Interview Rolf Hochhuths mit unserer Zeitung 2005 erklärte der damalige Staatstheater-Dramaturg Harald Markert, dass Generalintendant Wolfgang Gropper sich nach der Wende ein Stück über die Wiedervereinigung von Hochhuth gewünscht habe. Wurde dann wohl „Wessis in Weimar“, aber uraufgeführt am Berliner Ensemble, nicht nachinszeniert in Braunschweig.

Eigentlich müsste Hochhuth im Zuge jener faktenlastigen Recherchestücke unserer Zeit wiederentdeckt werden, die Wikipediawissen über Flüchtlinge, Umwelt und Industrie aufsagen, wo Hochhuth immerhin Figuren und Dialoge formt. Könnte Schauspielern Spielfutter geben. Gute Recherche und klare, spaltende Positionen konnte man ihm ja nie absprechen.

Rolf Hochhuth, der Anti-Brecht

Es muss zum 60. Jahrestag des Kriegsendes gewesen sein. Die Zeitung plante eine Beilage zu prägenden Ereignissen im Deutschland der Nachkriegszeit. Der Kulturredaktion fiel die Uraufführung von Rolf Hochhuths Stück „Der Stellvertreter“ im Jahr 1963 zu, welches die bis heute umstrittene Rolle von Papst Pius XII. bei der Judenverfolgung der Nazis beleuchtet.

Ich rief Hochhuth an. Er erzählte, wie er sich als vom Theater ziemlich unbeleckter Jungautor in die Recherche gestürzt habe, nicht ahnend, welch heute unvorstellbaren Skandal es hervorrufen würde.

Doch spürte man ihm in dem unnachahmlich genuschelten Telefonat einen trotzigen Stolz an: Er sei ein Autor, der sich akribisch in die Recherche gesellschaftlicher Missstände verbeiße, sagte er, im Gegensatz zu Brecht, der der deutschen Wirklichkeit lieber in fernöstlichen Parabelstücken ausgewichen sei.

Kurz danach rief Hochhuth noch einmal an und fragte vorwurfsvoll nuschelnd, was er denn an Honorar bekomme für das Interview. Ich war perplex. Solch eine Forderung habe ich weder vor- noch nachher wieder erlebt. Später telefonierte ich mit seiner Tochter, die sagte begütigend: „Ach, denken Sie nicht schlecht über ihn. Er ist wirklich ein guter Mensch.“ Ich war sofort versöhnt.