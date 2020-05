Braunschweigs Westand meldet sich mit Voodoo Lounge zurück

Zehn Prozent. So gering schätzt Manfred Neumann die Wahrscheinlichkeit ein, dass schon ab dem Spätsommer wieder größere Konzerte im Westand laufen. Der Chef der Betreibergesellschaft des neuen Braunschweiger Kulturtempels tritt als Realist auf, auch wenn das Westand selbst ein visionäres Projekt war und ist: eine nagelneue Konzerthalle, errichtet von privaten Investoren, samt soziokulturem Zentrum („Kufa“), das langfristig von der Stadt angemietet wurde.

Mit dem ersten halben Betriebsjahr nach der Eröffnung im September 2019 war Neumann sehr zufrieden. „55 Veranstaltungen, davon rund 40 Konzerte, insgesamt um die 20.000 Besucher“, zählt der 58-Jährige auf. Dann kam Corona. „Die letzte Veranstaltung war am 3. März ein Infoabend des Arbeitgeberverbandes Braunschweig – interessanterweise zum Thema ,Supermacht China’“, erinnert er sich.

Investoren halten das Westand über Wasser

Bis dahin sei das Westand-Konzept gut aufgegangen: einen top ausgestatteten Saal zu bieten für einen Mix aus Konzerten und gewerblichen Veranstaltungen, von Firmenfeiern bis zur Golf-8-Vorführung. „Die Nachfrage bei Veranstaltern aus der Region, aber auch darüber hinaus, war groß. Wir haben Buchungen bis weit ins nächste Jahr hinein.“ Nun aber hänge man in der Luft. Immerhin hätten die meisten der rund 35 Termine, die zunächst bis zum Sommer geplant waren, in den Herbst oder gleich ins nächste Jahr verschoben werden können, sagt Neumann. Und dennoch: „Corona hat uns hart getroffen. Wenn wir nicht so engagierte Investoren hätten, wäre das Westand als Kulturstätte bald Geschichte.“

Vier musikinteressierte Braunschweiger Unternehmer sind es, die mit unterschiedlichen Anteilen hinter der Westand GmbH stehen. Auch Neumann gehört zu ihnen. Zugleich ist er Geschäftsführer der Westbahnhof 13 GmbH, die die Halle betreibt. Man nutze die unfreiwillig gewonnene Zeit, um den Saal akustisch und technisch weiter zu optimieren und neue Nutzungsmöglichkeiten zu schaffen. Etwa den Aufbau einer Infrastruktur für virtuelle Messepräsentationen.

Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth nimmt Stellung

Zumindest online soll das Westand aber auch für Musikfans bald wieder zu einer spannenden Adresse werden. Los geht es bereits am Samstag, 16. Mai, mit einem Konzert der Gruppe Voodoo Lounge. Kein Wohnzimmerkonzert, betont Neumann. Sondern eine richtige Rockshow, die die Rolling-Stones-Coverband auf großer Bühne spielt. Bei dem Event arbeitet das Westand mit dem ehrenamtlichen Veranstalterteam des Lammer Open Airs zusammen, das die Show mit sechs Kameras live ins Netz überträgt. Zudem soll es ein Interview mit Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth zur Initiative „Kultur retten“ geben und ein Set des Sängers Carlos Manzano mit Gästen.

Für die Zukunft plant Neumann kleinere Konzerte und Talkshows, die unter dem Titel „Westand TV“ im Netz abrufbar sein sollen – wenn es die Umstände erlauben, auch mit kleinem Publikum vor Ort. Zunächst geht alles kostenfrei online. „Im Internet sind die Leute das Bezahlen nicht gewohnt. Wenn die Nachfrage gut ist, werden wir aber auch über virtuelle Tickets nachdenken. Diese Perspektive brauchen auch die Musiker unbedingt.“