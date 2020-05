Erfolg in kurzen Hosen für Braunschweigs Grand Guignol

Leicht haben sie es sich nicht gemacht, die Leute vom Theater Grand Guignol, das im vergangenen Jahr nach Crowdfunding und Projektanträgen bei Stadt und Stiftungen im Braunschweiger Lindenhof an den Start ging. Ihr Eröffnungsstück „Ein Leben lang kurze Hosen tragen“ behandelte die erschreckende Biografie des „Kirmesmörders“ der 60er Jahre, der kleine Jungs umbrachte. Ausgehend von der Grand-Guignol-Typisierung mit Kasper, Teufel, Krokodil entstand ein packendes Psychodram, so intensiv gespielt, dass man es kaum abschütteln konnte.

Ein zweites Mal hätte man sich dem nicht aussetzen wollen. Und das ist ja dann auch schwierig für ein Theaterteam, wenn es ein grausames Thema so gut spielt, dass das Publikum nicht wiederkommt. Naja, kam schon, auch zum zweiten Stück nach Motiven des Lebens von Daniel Küblböck. Vor allem kam Erfolg, überregionale Beachtung zum Beispiel im Fachmagazin „Die deutsche Bühne“. Und die Einladung zum „Best Off“-Festival für Freie Theater in Niedersachsen. Allein die Nominierung brachte 10.000 Euro. Als Sieger hätten sie 30.000 Euro für eine neue Produktion bekommen.

Doch diese Chance gab es nicht mehr, das Festival im April wurde wegen Corona abgesagt. Genau wie die Wiederaufnahme des Stücks in Braunschweig und die für diesen September geplante Premiere eines dritten Stücks, „Insektensterben“. „Die Augstein-Stiftung hat sich aus der Förderung zurückgezogen, weil sie jetzt wegen Corona notleidende Künstler direkt unterstützen will. So schnell konnten wir keinen Ersatz auftun“, erläutert Katharina Binder, die zusammen mit Simon Paul Schneider die künstlerische Leitung bei Grand Guignol hat.

Neustart soll nun im Frühjahr 2021 sein. Sie sind froh über die unbürokratische Hilfe des Kulturinstituts der Stadt, während sich die schon Ende März wieder beendete Landesunterstützung für Soloselbständige und die Grundversorgung der Bundesarbeitsagentur als schwer kompatibel mit den Arbeitsweisen freischaffender Künstler erwiesen, so Binder.

Kern von „Insektensterben“ soll diesmal eine Frauenbiografie sein. Schneider, der die Texte im Fischer-Theaterverlag herausbringen kann, hat das Leben von Anneliese Michel vor Augen, die 1976 Opfer von Exorzismen wurde. „Aber vielleicht mische ich noch andere Biografien hinein“, sagt er. „Damit sind wir mit diesem Themenkreis von Gewalttätern und -opfern dann vielleicht auch durch und können uns anders orientieren. Aber nach zwei Männerschicksalen war uns wichtig, auch noch von einer Frau zu erzählen.“ Die Männer waren Opfer, die zu Tätern wurden, Anneliese Michel ist allein Opfer. „Das scheint der Grundunterschied im Verhältnis zur Gewalt zu sein: Die Männer wollen halten, die Frauen loswerden“, sagt Binder.

Ein viertes Stück, „Rattenkinder“, hat Schneider inzwischen mit dem Jugendklub des Theaters Duisburg einstudiert, wo jugendliche Amateure und angehende Schauspieler miteinander agieren. Es geht um Kinderausteiger und Sektenmord. „Wir können es nun doch nicht wie geplant nach Braunschweig übertragen, weil die Jugendlichen in ihre Ausbildungen gehen, wir bekommen sie nicht mehr zusammen“, sagt Schneider.

Damit das Grand Guignol aber bis zum Frühjahr in Braunschweig präsent bleibt, wollen Binder und Schneider Lesungen mit ihren Schauspielern anbieten. „Und das sollte dann auch etwas sein, was nicht so runterzieht“, bekennt Binder. Da ihre Schauspieler verstreut sind von Berlin übers Wendland bis zum Ammersee, ist das freilich aufwendig.

Und wenn Corona vorbei ist und der Gewalt-Zyklus mit dem „Insektensterben“ abgeschlossen, soll das Grand Guignol sich vergessenen Theatertexten zuwenden und öfter spielen im dann renovierten Lindenhof.