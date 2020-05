Choreographenwettbewerb trotzt Corona

Gute Nachbarschaft mit Tradition: Lange Jahre war Braunschweigs erster nicht-klassischer Ballettchef Pierre Wyss zugleich künstlerischer Leiter des internationalen Choreographenwettbewerbs von Hannover, den die dortige Ballett-Gesellschaft veranstaltet. Der 34. Wettbewerb steht unmittelbar bevor. Zu den Preisträgern gehörten spätere Braunschweiger Ballettchefs und Tänzer wie Henning Paar, Jan Pusch und Stéphen Delattre. Und auch Gregor Zöllig, der aktuelle Tanzchef am Staatstheater Braunschweig, der in diesem Jahr zum künstlerischen Leiter des Wettbewerbs berufen wurde. Und nun bremst Corona die Live-Austragung im Juni aus.

Gregor Zöllig, Tanzdirektor Staatstheater Braunschweig. Foto: Berger

„Aber es wird den Wettbewerb geben. Die Ballettgesellschaft und ich waren uns sehr schnell einig, dass es eine Online-Version mit Preisvergabe geben soll. Gerade jetzt, wo so viele Engagements für freie Choreographen und junge Nachwuchskräfte wegbrechen, weil die Theater geschlossen sind und ihre Spielpläne verschieben, wollten wir solidarisch sein und die Preisgelder und die wichtigen Produktionspreise unbedingt vergeben, damit die Künstler weitermachen können“, betont Zöllig bei unserem Gespräch vor Braunschweigs Ballettsaal.

Inzwischen werden sechs Produktionspreise vergeben, das heißt, der ausgewählte Künstler darf mit der vergebenden Compagnie eine eigene Uraufführung einstudieren. Darunter sind immerhin das von dem bekannten Neumeier-Tänzer Kevin Haigen geleitete Bundesjugendballett in Hamburg, das Australian Dance Theatre und das Scapino Ballett Rotterdam.

242 Video-Einsendungen von internationalen Bewerbern aus 53 Ländern haben sich Zöllig und seine Vorjury-Kollegen Henrietta Horn, die auch bereits in Braunschweig gearbeitet hat, und Johannes Wieland vom Ballett Kassel angesehen. Die Qualitäten der Stücke wie der Videos differierten stark. „Tänzer vom Royal Ballet in London auf perfekt ausgeleuchteter Bühne konkurrieren da mit Tänzern aus Kamerun, die auf Lehmboden tanzen“, berichtet Zöllig. Könnten sie nun wie sonst live auf der professionellen Bühne des Aegi-Theaters in Hannover auftreten, wäre die Wirkung der Persönlichkeiten, die Aura im 3-D-Raum natürlich noch mal etwas ganz anderes.

Trotzdem: 20 Arbeiten hat die Vorjury nun ausgewählt, 2 davon waren gesetzt als Sieger der kooperierenden Wettbewerbe in Kanada und Israel. Die meisten sind Solos oder Duette, weil sich die jungen Choreographen natürlich keine ganze Compagnie ausleihen können, sondern ihre Stücke in der Regel mit befreundeten Tänzern erarbeiten. Sie kommen aus allen Weltgegenden von Kuba bis Australien, von Bulgarien bis Vietnam.

Vom 1. bis 7. Juni werden die 20 Videos auf der Website der Ballett-Gesellschaft Hannover zu sehen sein. Alle Tanzfans können zugucken, viereinhalb Stunden muss investieren, wer alle sehen will. Auch die Online-Zuschauer dürfen wie sonst live einen Publikumspreis (à 1000 Euro) vergeben. Außerdem gibt es eine Videoschalte der Kritikerjury für den Kritikerpreis (1500 Euro) sowie der Fachjury aus Choreographen für den 1. bis 3. Preis (2000, 3000 und 6000 Euro).

Zöllig ermutigt auch die Braunschweiger Tanzfreunde, die sonst vielleicht nicht nach Hannover zum Wettbewerb gefahren wären, die Beiträge auf der Website anzuschauen. Dort finden sich auch jeweils Erläuterungen zu den Choreographen, Tänzern und Stückideen.

„Man muss ja nicht alle Videos hintereinander schauen. Ich bin aber immer wieder fasziniert, zu welchen Raumlösungen und Bewegungen die Tänzer hier ohne großen Aufwand an Kostüm und Inszenierung finden. Das ist für mich eine Schule des Sehens.“ Natürlich hoffe er auch auf Entdeckungen, wie er sie jüngst in der Tanz-Gala „Ekstase“ zum Saisonauftakt in Braunschweig gezeigt hat.

Infos und ab 1. Juni auch die Videos unter www.ballettgesellschaft.de