Baustellen. Für den Laien ein kaum durchschaubares Chaos aus aufgerissener Erde, Beton, Dämmmaterialien, Stahlträgern, Kabeln. Für Fachleute ein funktionales System. Für den Düsseldorfer Künstler Ulrich Hensel: eine Inspiration. Ein einziger Steinbruch der Bildfindung.

Man muss sich Hensel als Flaneur, aber auch als Alchemisten des Hoch- und Tiefbaus vorstellen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten konzentriert sich der mittlerweile 73-Jährige auf dieses Thema. Er schreitet Baustellen sorgfältig ab, bis er Details entdeckt, die ihn faszinieren. Die lässt er unter genauen Vorgaben von einem Spezialisten fotografieren. Indem er einen Ausschnitt setzt und sie damit ihres funktionalen Zusammenhangs enthebt, werden Zweckgegenstände zu ästhetischen Objekten – und gewinnen eine starke malerische Qualität.

Hensels großformatige Fotoarbeiten im Kunstmuseum Wolfsburg sind atemberaubend. Auf die Distanz erscheinen sie wie kons-truktivistische Gemälde: freie Kompositionen von markanten Formen, Strukturen und Farben. Bei näherer Anschauung verwandeln sich diese zurück in Erdschichten, Holzfaserplatten, Folien, Armierungen. Und bleiben doch Elemente eines neuen Kunstzusammenhangs. Befreit von der Funktion, dem Wofür, tritt das Was, die Materialität der Dinge in den Vordergrund. Wie ein Stillleben wirkt die Aufnahme einer schnöden Baugrube. Details fesseln: die Marmorierung von Erdschichten, Kiesel und Gräser, die Verwitterungsstufen von Holzplanken, Kabeln und Markierungen.

Spiel mit dem Konstruktivismus

Die Nähe der Aufnahmen zum Konstruktivismus, darauf verweist Kunstmuseums-Direktor Andreas Beitin, ergibt sich auch durch das Fehlen eines Horizonts. Sie haben Vorder- und Mittelgrund, doch Himmel und Ausblick fehlen. Die Bildfläche wirkt wie eine Leinwand. Manche Fotografien erinnern in ihrem strengen Spiel von Farben und Formen an Mondrian. Eine banale Plane, die eine Fensteraussparung im rohen Mauerwerk zudeckt, mit rotem Band festgeklebt, schimmert tiefblau, intensiv wie ein Rechteck Mark Rothkos. Doch da sei nichts digital aufgepimpt, betont Beitin, der „Zwischenwelten“, diese erste museale Werkschau Hensels, auch kuratiert hat: „Der Künstler zeigt seine Motive so, wie er sie vorfindet.“

Barbara Kastens Fotoarbeit „Architectural Sites“ von 1986 verzaubert ein reales Gebäude – nur mit Spiegeln und farbigem Licht. Foto: Barbara Kasten / Kunstmuseum Wolfsburg

Die magische Qualität, Gegenständliches durch Fotografie auf eine neue Realitätsebene zu heben, verbindet den Düsseldorfer Hensel mit der US-Amerikanerin Barbara Kasten. Auch sie habe eine „singuläre Position im internationalen Kunstbetrieb“, so Beitin. Während die 84-Jährige in ihrer Heimat weithin bekannt sei, gelte das in der alten Welt weniger, was auch mit der späten Anerkennung der Fotografie als eigenständiger Kunstform zusammenhängen möge. Das Kunstmuseum Wolfsburg zeigt mit „Works“ nun ihre erste Einzelschau in Europa.

Vexierspiel von Innen und Außen

Populär in den USA wurde Kasten Mitte der 80er Jahre mit einer Serie, die das Magazin „Vanity Fair“ in Auftrag gegeben hatte. „Mit Ausleuchtern vom Film arrangierte sie große Spiegel vor und in Museen und Gebäuden aus der Finanzwelt“, erzählt Beitin. Das surreale Vexierspiel von Reflexionen und farbigem Licht hielt Kasten fotografisch fest. Das Ergebnis ist spektakulär: Innen und außen, oben und unten, Gebäude und Umfeld geraten kaleidoskopartig in Bewegung und setzen sich neu zusammen. Mit analogen Mitteln nimmt Kasten fast prophetisch die unendlichen Möglichkeiten der digitalen Welt vorweg.

Als junge Künstlerin lebte Kasten in den 60er Jahren eine Zeit lang in Deutschland, um die Ideen des Bauhauses zu studieren. Anfang der 70er Jahre arbeitete die studierte Malerin und Textilkünstlerin auch skulptural. In Wolfsburg ist ihre frühe Arbeit „Seated Forms“ zu sehen: drei Stühle, belegt mit handgewebten, groben Stoffformen, in denen Abdrücke weiblicher Körper zu sehen sein mögen. „Biomorph“ ist Beitins Ausdruck dafür. Feingliedriger wirken Experimente Kastens mit Stoffen, die sie auf lichtempfindlichem Papier drapierte, um ihr subtiles Faltenspiel festzuhalten. In den Prozess griff sie auch malerisch ein, doch die Fotografie wurde nun ihr Hauptmedium.

Fluoreszierendes Plexiglas

Ende der 70er Jahre begann Kasten in ihrem Studio in Chicago, Kugeln, Pyramiden und andere einfache Gegenstände zu konstruktivistischen Szenarien zu ordnen, denen Spiegel und Lichtbrechungen zusätzlichen Reiz verleihen. In Serien wie „Construct“ hielt die Künstlerin die Arrangements fotografisch fest – nicht dokumentarisch, sondern mit einem malerischen Ansatz: die Komposition, die Bildwirkung steht im Vordergrund.

In jüngster Zeit arbeitet Kasten mit fluoreszierendem Plexiglas, farbigem Licht und dem Spiel von Licht, Schatten und Reflexionen. So entstehen warmfarbige, transparente, virtuose Möglichkeitsräume, deren Gesetze so spielerisch wie unergründlich scheinen.

Bis 8. November. Di.-So. 11-18 Uhr. Besuch mit Maske.