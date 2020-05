„Systemsprenger“ – die Geheimnisse des Erfolgsfilms

Fast 700.000 Zuschauer bislang, Silberner Berlinale-Bär, deutsche Nominierung für den Auslands-Oscar 2020, acht deutsche Filmpreise – wenige Spielfilmdebüts waren erfolgreicher als Nora Fingscheidts Drama „Systemsprenger“. Und das trotz eines sperrigen Themas: die Geschichte eines so traumatisierten wie aggressiven Kindes aus prekären Verhältnissen, das keine Maßnahme der Jugendhilfe in den Griff bekommt.

Wie schafft man es, diesen Stoff mit einer gerade neunjährigen Hauptdarstellerin so zu verfilmen, dass er zehntausende Kinogänger fesselt? In Gesprächen mit Filmprofis wie den Regisseuren Andreas Dresen und Christian Schwochow gaben Nora Fingscheidt und ihr Team jetzt Einblicke in ihre Werkstatt. Der „Systemsprenger-Kinotag“ des Verleihs Port au Prince Pictures wurde live im Internet übertragen. Zugleich war er eine Solidaritätsaktion für rund 250 beteiligte Programmkinos, die an den Erlösen der Online-Ticketverkäufe dafür beteiligt werden.

Nora Fingscheidt war aus Vancouver zugeschaltet. Dort dreht die gebürtige Braunschweigerin ihren ersten englischsprachigen Spielfilm: einen Netflix-Thriller um eine Gefängnisinsassin (Sandra Bullock). Genauer gesagt: Sie drehte. Denn seit dem 12. März sind die Arbeiten in Kanada wegen des Corona-Virus gestoppt.

Härter als Pippi Langstrumpf

Im Video-Gespräch geht es dann aber gleich um die Entstehungsgeschichte von „Systemsprenger“, für den Fingscheidt auch das Drehbuch schrieb. „Ich wollte das schon immer machen: einen Film über ein wütendes, anstrengendes, unberechenbares Mädchen“, erzählt sie. Auch um Geschlechterklischees aufzubrechen. Ihre Heldin Benni sollte selbst Pippi Langstrumpf alt aussehen lassen: „Ich wollte eine Grenze überschreiten.“

Konkret sei die Figur der Benni geworden, als sie während ihres Studiums an der Filmakademie Baden-Württemberg für eine Doku in einem Heim für obdachlose Frauen recherchierte und dort eine 14-Jährige einquartiert wurde. „Ah, unsere Systemsprengerin“, habe die Heimleiterin das Mädchen begrüßt. Das habe sie getroffen wie der Blitz, so Fingscheidt. Im Gespräch mit unserer Zeitung hatte sie bereits einmal ausführlich über diese Situation erzählt.

Schuldlos schuldig

„Am Anfang war ich ganz Partei“, erzählt Nora Fingscheidt. Dass ein Mädchen so schwierig ist, dass ein Frauenhaus als letzte Anlaufstelle bleibt, „das kann ja wohl nicht am Kind liegen, sondern am System, dachte ich“. Doch während jahrelanger Recherchen in Jugendhilfsstellen, -Wohngruppen und -Psychiatrien mit „höchst engagierten Sozialarbeitern“ habe sie eingesehen, dass die Problematik viel komplexer sei. Sie hätte sich fast völlig in dem Thema verloren – „bis ich gemerkt habe, dass es nichts mehr bringt, mir die 500. deprimierende Lebensgeschichte eines Kindes anzuhören.“

Braunschweig geht neuen Weg in der Jugendhilfe

Die Herausforderung des Drehbuchs sei gewesen, eine unauflösbare Problematik nicht als leerdrehenden Kreisel, sondern als Spirale zu erzählen, die sich dramaturgisch immer weiter schraubt. Wie aber eine geeignete Hauptdarstellerin finden? Dutzende Kinder sprachen vor. „Helena Zengel war das Mädchen Nummer sieben“, sagt Fingscheidt. Neben ihrer Energie und ersten Filmerfahrungen habe sie beeindruckt, dass das Mädchen Eislauf als Leistungssport betrieb. „Das ist ein harter Sport, bei dem man viele Anweisungen umsetzen muss“, sagt Fingscheidt. Und sie habe beschlossen, bei aller Nähe auch so mit Helena umzugehen: „Nicht wie eine Freundin, sondern wie ein Eiskunstlauf-Coach.“

„Systemsprengerin" Helena Zengel Foto: Yunus Roy Imer / dpa

Die Dreharbeiten hätten sich über fünf Monate und 70 Drehtage gezogen, viel mehr als üblich, wegen Sonderauflagen bei der Arbeit mit einer Minderjährigen. „Natürlich, das Augenmerk lag immer auf dem Mädchen. Der Rest musste dann oft schnell gehen“, sagt Gabriela Maria Schmeide, die für ihre Darstellung einer Sozialarbeiterin den Filmpreis für die beste weibliche Nebenrolle erhielt.

Albrecht Schuch, als Abenteuer-Pädagoge Micha, der Benni zeitweise sehr nahekommt, ebenfalls ausgezeichnet, äußert sich beeindruckt von der Fähigkeit Helenas, intuitiv „ihren Filmcharakter, aber auch die der anderen zu durchdringen“. Fingscheidt erzählt, dass sie mitunter auch Helenas Vorschlägen gefolgt sei. Etwa bei der Kennenlern-szene zwischen Benni und Micha.

Laut Drehbuch sollte Benni diesem nächsten Pädagogen, der auf sie angesetzt wird, ihr Fotoalbum zeigen. „Die Szene funktionierte einfach nicht“, erzählt Fingscheidt. „Und Helena meinte: Warum sollte Benni einem fremden Mann ihr Album zeigen?“ Beim nächsten Versuch hätten sich die beiden einfach lange schweigend angesehen. „Und plötzlich war Nähe da.“

Pupsen mit Albrecht Schuch

Auch Helena Zengel wird interviewt. Sie wirkt sehr wach, fokussiert, klar, aber nicht reflektierter als andere Kinder ihren Alters. Sachlich erzählt sie von den Dreharbeiten. Dass körperliches Spiel ihr liege – das funktioniere wie von selbst. Schwieriger seien ruhige Szenen. Für die habe sie mit ihrer Mutter immer wieder das Drehbuch gelesen und geübt. Kichernd erzählt sie vom Pups-Wettbewerb, den sie sich mit Schuch geliefert habe. Ihr größtes Ziel? „Einen Oscar gewinnen.“ Die nächste Chance ist der Western „News of the World“, den sie jetzt mit Tom Hanks gedreht hat.

Für die Intensität von „Systemsprenger“ sorgen aber auch technische Details. Ein Sounddesigner und ein Tonmeister berichten, wie sie dem ausgewogenen klanglichen „Überrealismus“ von Spielfilmproduktionen – man hört von Hintergrundgeräuschen über atmosphärische Musik bis hin zum Knistern einer Zigarette alles gleich klar und deutlich – mit einer expressiveren, dynamischeren Tonsprache entgegengewirkt hätten. Wie Husten, Atmen, Keuchen die von Fingscheidt angestrebte „Körperlichkeit“ des Films unterstrichen.

Fingscheidt erzählt von der Arbeit noch an der Farbregie: „Rot lässt Helena besonders blass wirken. Immer wenn sie von ihrer Mutter kommt, trägt sie rot.“

Sie habe sehr viel Zeit in den Film investiert und sich mit Nebenjobs über Wasser gehalten. „Ich wäre jederzeit bereit wieder zu kellnern, um am Ende die Geschichte zu machen, die ich wirklich machen will.“