Sprudelnde Collagen aus Stoffen und Farben in Wolfenbüttel

„Stoffcollagen“ nennt Max Freund (geb. 1992) seine Arbeiten, die seit der Eröffnung im März und der coronabedingten Schließung nun wieder im Kunstverein Wolfenbüttel zu sehen sind. Das klingt etwas sachlich. Denn was zu sehen ist, ist so gewitzt wie der aus zwei Worten zusammengewürfelte Titel der Ausstellung: „Pepsi Therapie“. Da hört man doch sogleich die Kohlensäure blubbern, prickeln, zischen, und die Phantasie fängt an zu arbeiten...

Gar nicht so einfach zu beschreiben, was da im großen Ausstellungsraum eine ganze Wand bedeckt. Die Stoffe, die für gewöhnlich als Malgrund die Farben aufnehmen – Leinwand, Baumwolle, Nessel – werden hier selbst ein Element des Bildes. Freund, der von 2011 bis 2017 an der Universität für Angewandte Kunst in Wien Malerei studiert hat, verwendet verschiedene recycelte Stoffe wie Bettlaken, Plastikplanen, Handtücher und Kleidungsstücke. In verschiedenen Formen, Größen und Farben überschneiden und überlappen sie sich, hängen lose herab, werfen Schatten und Falten, wehen ein wenig im Luftzug, rollen und wellen sich wie ein Vorhang, den man am liebsten beiseiteschieben möchte. Mit Malerei und Zeichnung versehen, wirkt das ganze Stoffgebilde wie viele übereinandergeschichtete Bilder.

Und was ist da nicht alles zu entdecken: Da ein weibliches Gesicht mit dicken, schwarzen Konturen, dort ein Liniengebilde, das an einen aufgespannten Schirm erinnert und im Bild herumwandert; dicke gelbe Punkte, wirre Strichknäuel, eine blaue Vase mit hellen Applikationen – Gegenständliches und abstrakte Formen wirbeln durcheinander. In eine braune Fläche ragt eine „Handtasche“ aus einem Stoff mit Grasbüschelmuster, das daneben in einer vegetabilen Schwarzweiß-Zeichnung so ähnlich wieder auftaucht; unter der Tasche bunte, aquarellartige Farbflecken, so, als hätte da ein Maler seine Pinsel ausgestrichen. Das ist kein ehrwürdiges Gemälde, sondern ein leichte, luftige Collage, ein Provisorium, ein spontaner, ungerahmter Übergang.

„Wichtig ist mir die haptische Qualität, das Material meiner Arbeiten soll spürbar sein“, so Freund. Auch an der Übersetzung der Linie in die Malerei liegt ihm viel, dies geschieht nicht nur durch die Zeichnung, sondern auch durch Klebstreifen, Nähte und herabbaumelnde Fäden. Er zeichnet viel und schöpft aus einem Fundus visueller Kultur von Kunstgeschichte bis zum medialen Bilderpool. So ist das weibliche Gesicht angelehnt an Picassos berühmte „Frau mit Hut“. Gegenständliches wird verfremdet, abstrahiert, kann die Assoziationen des Betrachters lenken, und doch bleibt alles offen.

Kuratorin Stine Hollmann fasziniert auch die Nähe zu künstlerischen Phänomenen im öffentlichen Raum, zur Decollage von halb abgerissenen Plakatwänden, zu Graffiti und – bei einem Bild, das den Durchgang zwischen zwei Räumen versperrt – das Sich-in-den-Weg-Stellen. Alles in allem ein wunderbarer spielerischer Umgang mit Farben, Formen, Dingen und Zitaten.

Bis 17. Mai Mi.-Fr. 16-18 Uhr, Sa. und So. 11-13 Uhr.