Serie Gute-Laune-Bücher: Trevor Noahs „Farbenblind“

Eigentlich dürfte es ihn gar nicht geben: Trevor Noah – heute gefeierter Stand-Up-Comedian und Moderator der US-amerikanischen Satiresendung „The Daily Show“. Denn: Geboren wurde der Entertainer 1984 als Sohn einer Xhosa und eines Deutsch-Schweizers in Johannesburg. Eine solche „gemischtrassige“ Beziehung stand zu Zeiten des südafrikanischen Apartheid-Regimes unter Strafe. „Born a crime“ (Als Verbrechen geboren) lautet deshalb sehr treffend der englische Originaltitel seiner Autobiografie „Farbenblind“.

Wie kann ein Buch, das vor dem Hintergrund der Apartheid spielt, für gute Laune sorgen? Es ist der lockere und unterhaltsame Ton, in dem Noah seine nicht immer einfache Geschichte erzählt. Das bedeutet aber nicht, dass der Comedian die Probleme beschönigt.

Aufgewachsen ist Trevor Noah in einem Township. „In Soweto waren alle Menschen schwarz, nur ich nicht. In einem Land mit fünfzig Millionen Einwohnern kannte ich sonst niemanden, der so war wie ich.“ Ein Kind, zu weiß für die Schwarzen und zu schwarz für die Weißen.

Zuerst ist seine Kindheit ein Katz-und-Maus-Spiel, ein Verstecken vor den Behörden, später in Mandelas Regenbogen-Nation eine Suche nach Identität und Zugehörigkeit. Noah lernt, sich anzupassen. Ein Beweis dafür sind die sieben Sprachen, die er heute spricht.

In 18 Geschichten berichtet Noah, warum er als Neunjähriger von seiner Mutter plötzlich aus einem fahrenden Minibus geworfen wurde, wie er als Jugendlicher die passende Musik für einen tanzenden Hitler auflegte, oder wie eine Überwachungskamera, die nur zwischen schwarz und weiß unterscheiden konnte, ihn vor dem Gefängnis bewahrte. Diese Episoden könnten einem Stand-Up-Programm entsprungen sein, verlieren aber nicht den Realitätsbezug.

Über allem steht die Bewunderung für eine Frau, die sich den Widrigkeiten des Lebens mit starkem Willen entgegenstellt: seine Mutter Patricia. „Meine Mutter ist so stur wie religiös. Wenn sie sich erst einmal etwas in den Kopf gesetzt hat, gibt es kein Zurück mehr. Hindernisse, die andere dazu veranlassen würden, ihre Pläne zu ändern, wie etwa ein Auto, das nicht anspringen will, bestärken meine Mutter nur noch in ihrer Entschlossenheit“, beschreibt Noah sie in einem Kapitel.

Als Leser wird man mitgerissen von Noahs Geschichte. Es ist der schmale Grat zwischen Tragik und Komik, der dieses Buch so besonders macht. Eine Hommage an seine Mutter und seine Familie.

„Farbenblind“ setzt ein Zeichen der Hoffnung und regt zum Nachdenken an. Das sind Eigenschaften, die man besonders in diesen schweren Zeiten gut gebrauchen kann.

Trevor Noah: „Farbenblind“. Blessing Verlag. 336 Seiten. 19,99 Euro.