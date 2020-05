Auch in Braunschweig erklingt Klassik im Kirchenasyl

Der Sonntag heißt „Kantate“, aber gesungen werden darf von Gemeinde und Chören diesmal nicht. Aber immerhin von Solisten. „Und so schnell ist die Kirche voll“, sagt Martini-Pastor Friedhelm Meiners in Braunschweig am Sonntag, da ist noch reichlich Platz in den Bänken. Aber der muss auch bleiben, um die Corona-Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.

Ein paar Stühle werden noch dazugeholt. Die ehemalige Staatstheater-Mezzosopranistin Anne Schuldt und Martini-Kantor Hanno Schiefner haben auch ohne große Ankündigungen mit ihrem Bach-Programm gezogen. „Künftig werden wir noch mehr Stuhlreihen stellen“, sagt Meiners. Seinen Gottesdienst hat er für die nächsten Wochen im Stil der Magni-Cantat-Gottesdienste umgestellt, damit die Musik wieder live erklingen kann – und freie Sänger und Musiker die dringend benötigten Auftritte bekommen.

Mezzosopranistin Anne Schuldt sang in St. Martini Braunschweig. Foto: anne schuldt / Anne Schuldt

Das Programm am ersten Sonntag ist reine Sakralmusik. Und reiner Bach. Der fünfte Evangelist steht wiedermal für die vier anderen. Meiners predigt kurz und passend und bewegend. Anne Schuldt bietet Rezitativ und Arie aus der Adventskantate „Bereitet die Wege“ und das „Agnus Dei“ aus der h-Moll-Messe. Exzellent wortverständlich und mit der weichen Fülle ihres üppigen Mezzos. In der Arie aus der Kantate „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“ kommt auch eine schöne Flexibilität in den schnellen Läufen hinzu.

Schiefner an der Orgel und Katja Beisse an der Violine umspielen die Melodien. Es ist reine Freude, die Harmonie in der Dynamik der Gestaltung und den wahren Klang in der Kirche anzuhören.

Als „Musikalisches Mittagsgebet“ weist der Braunschweiger Dom seine Konzertandachten aus, die sonnabendmittags und identisch sonntagabends (17 Uhr als Abendgebet) gehalten werden. Am Sonnabend ist noch Platz im großen Dom, als Domkantor Gerd-Peter Münden und Staatstheater-Cellist Karl Huros ein romantisches Programm – nach dem obligatorischen Bach – darbieten. Knappe Lesung und Gebet von Prädikant Heiko Frubrich.

Besticht im Vivace aus Bachs Gambensonate bereits der kraftvolle, warme Ton von Huros’ Cello, so entfaltet er in Tschaikowskys „Nocturne“ und Faurés „Élégie“ den ganzen Zauber der Romantik, ein ernsthaft schwelgendes, samtig berührendes Klangbild. Beziehungsreich die Wahl von Max Bruchs „Kol Nidrei“ als Schlussstück, das der protestantische Komponist 1880 auf das gleichnamige jüdische Gebet geschrieben hat. Zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialischen Judenverfolgung sehr bewegend. Während Huros sich aus der Tiefe in erlösende Höhen streicht, darf Münden an der Orgel gerade die lichten Töne setzen.

Die Gemeinden spenden den Künstlern jeweils auch Applaus, froh offenbar, wieder Live-Musik zu hören. Auch in anderen Kirchen gab es musikalische Interventionen. Warum solche Kammerkonzerte und Liederabende mit gleichen Sicherheitsregeln nicht auch im Theater möglich sein sollen, erschließt sich hingegen nicht. Immerhin gut, dass die Klassik Kirchenasyl genießen darf.