Mütter und Töchter – die falschen Freundinnen

Es ist ein düster pochendes Stück Musik, nur manchmal brechen verzagt hellere Töne hervor. Ein Schmerzensstück. Chopins Prélude in a-moll. Naturgemäß eine Musik für den depressiven schwedischen Regisseur Ingmar Bergman. In seinem Film „Herbstsonate“ – mit den berühmten Schauspielerinnen Ingrid Bergman und Liv Ullmann als Mutter und Tochter – spielt das kurze Klavierstück eine zentrale Rolle.

Es gibt einen Ausschnitt auf Youtube. Ingrid Bergman als gefeierte Konzertpianistin lässt zunächst die unglückliche Tochter das Prélude herunterstümpern, um ihr dann zu demonstrieren, wie es wirklich geht. Während sie spielt, ist die Kamera auf das Gesicht von Liv Ullmann gerichtet. Es zeigt in minimalistischem Mienenspiel das gesamte Gefühlsspektrum der Tochter ihrer Mutter gegenüber: Bewunderung und Abwehr zugleich, Demut und inneres Aufbegehren, Machtlosigkeit und stummen Zorn. Tiefe Selbstzweifel. Sie scheint sich gefangen zu fühlen im Käfig der mütterlichen Dominanz.

Eine ganz ähnliche Konstellation ist Inhalt des französischen Films „La Verité“, ebenfalls mit großen Schauspielerinnen des Landes: Catherine Deneuve und Juliette Binoche. Der Film ist weniger finster als Bergmans, eher sarkastisch. Die Mutter habe sich nie das Stück angesehen, in dem sie mitgespielt hat, klagt die Tochter: „Der Zauberer von Oz“. Darauf die Mutter: „Aber die Dorothy hast du nicht gespielt. Etwa die Vogelscheuche?“

Mütter und Töchter – eine schwierige Beziehung. „Solche Konflikte gibt es in den meisten deutschen Familien“, sagt Dorit Boldt, „bis hin zum Abbruch des Kontaktes.“ Die Familientherapeutin hat sich auf diese Konstellation spezialisiert. Es sei vielfach immer noch ein Tabuthema. Die Nachfrage nach Therapien sei groß.

Das Mutter-Tochter-Verhältnis sei oftmals geprägt von Vergleich, Konkurrenz und Dominanz, sagt Dorit Boldt. „Söhne sind ohnehin anders. Töchter müssen sich abgrenzen von ihren Müttern. Ihren eigenen Weg gehen, auch gegen deren Widerstand.“ Hinzu komme: „Oft hofiert der Vater die Tochter und setzt sie auf einen Thron, auf den sie nicht hingehört, sondern die Frau. Das Kind muss aus dem Nest geworfen werden, bevor die Ehe zerbricht.“

Doch auch Aussagen wie „Meine Mutter ist meine beste Freundin“ misstraut Dorit Boldt. Das sei oft eine Farce, die den Müttern helfe, sich jünger zu fühlen und die Töchter nicht loslassen zu müssen. „Dabei haben sie eine ganz andere Lebenserfahrung und einen ganz anderen Respekt verdient als Freundinnen.“ Sie hält die Vermischung der beiden Ebenen für nicht gesund.

Die Therapeutin spürt, dass gerade jetzt, in Zeiten von Corona-Distanz und erhöhter Lebensgefahr für alte Menschen, diese Entfremdung besonders schmerzhaft bewusst werden kann: „Viele sehen nicht ein, nachzugeben. Doch jetzt wird besonders deutlich: Es könnte morgen vorbei sein. Und dann ist es nie mehr gutzumachen.“

Deshalb hat die in der DDR aufgewachsene Mutter dreier Töchter zum Muttertag ein gespaltenes Verhältnis. Einerseits lehnt sie den Konsumismus mit Blumen und Pralinen ab. „Andererseits ist dieser Tag eine Würdigung. Darum geht es.“ Sie rät nicht nur den Frauen mit schwierigen Mütterbeziehungen, sondern allen zu persönlichen Geschenken. „Schreiben Sie einen Brief, am besten mit der Hand. Überlegen Sie, was Sie Ihrer Mutter verdanken. Das fängt ja schon damit an, dass sie Sie geboren und nicht abgetrieben hat. Erinnern Sie sich an gemeinsame Erlebnisse. Schreiben Sie ein Gedicht dazu auf, ein Lied, das Sie mögen.“

Wer mit der Mutter in Konflikt ist, dem rät sie, darüber nachzudenken, warum diese so wurde, wie sie ist. Unter welchen Bedingungen ist sie aufgewachsen? Welche Erlebnisse haben sie geprägt? Hat sie selbst in ihrer Kindheit zu wenig Liebe bekommen? Vor allem in der Kriegs- und Nachkriegsgeneration finden sich nach ihrer Einschätzung oft seelische Verkrümmungen. Darüber werde in den meisten Familien nicht geredet.

Ihren Kunden stellt Dorit Bold als Hausaufgaben, solchen Fragen nachzuforschen – und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das sei nicht nur gut für das Verhältnis, sondern auch für den eigenen Seelenfrieden.

Nach unserem Gespräch bricht Dorit Boldt auf – zum Grab ihrer Mutter, die im vergangenen Jahr gestorben ist. Den Brief hat sie schon geschrieben. Nun will sie ihn dort vorlesen. „Vielleicht halten Sie mich für verrückt, aber ich bin sicher, sie wird es hören. Und wenn nicht, dann ist das in jedem Fall ein Trost und eine Freude für mich.“